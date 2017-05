Der DAX sei heute Morgen bei 12.749 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 55 unter dem TS von gestern Abend und 53 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.750 Punkte zu halten und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.768/70, die 12.777/79 und dann die 12.788/91 zu erreichen. Könne sich der DAX über die 12.788/91 Punkte schieben, so könnte er dann die 12.802/05, die 12.816/18 und dann die 12.828/31 Punkte erreichen. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen wäre auch ein Erreichen des TH von gestern denkbar.



Sollte der DAX heute bis in diesen Bereich laufen, so wäre denkbar, dass auch heute eine Aufwärtsbewegung in diesem Bereich beendet sein könnte. Über die 12.843 Punkte wären die nächsten Anlaufziele bei 12.858/61 und dann beim ATH zu suchen. Die Experten würden aber nicht davon ausgehen, dass es der DAX heute schaffe, das TH von gestern zu erreichen. Eventuell schaffe er es nicht, sich über die 12.800 Punkte zu schieben.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.750 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.740/38 bzw. bis 12.723/20 gehen könnten. Würden Erholungsbewegungen bei 12.723/20 Punkten ausbleiben, so könnte der DAX dann die 12.707/05, die 12.695/92, die 12.678/75 bzw. die 12.660/55 Punkte anlaufen. Komme es bei 12.655 Punkten zu keiner Stabilisierung, so könnten weitere Abgaben folgen, die bis 12.632/28 und dann weiter bis 12.614/10 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.758 als auch bei 12.813/21/28/35/41/45/63/77/99 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.980 als auch bei 13.122 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.733/05 als auch bei 12.675/65/47/15 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.576/20 als auch bei 12.507 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.791 (12.815) bis 12.705 (12.655) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (17.05.2017/ac/a/m)







Der DAX ist gestern Morgen bei 12.802 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe sich gleich nach Xetra-Handelsaufnahme über die 12.840 Punkte zu schieben versucht, sei aber gescheitert. Der Index habe dann etwas zurückgesetzt, habe sich aber bei 12.780 Punkten stabilisieren und dann erholen können. Am Nachmittag sei dann der zweite Versuch erfolgt, die 12.840 Punkte zu überwinden, aber auch dieser Versuch sei gescheitert. Der DAX habe dann noch einmal zurückgesetzt, wobei die Bullen dafür gesorgt hätten, dass der DAX über der 12.800 Punkte-Marke aus dem Handel gegangen sei. Nachbörslich sei es dann in einer engen Box seitwärts gegangen. Der DAX sei bei 12.804 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überwinden der 12.829 Punkte das TH des Vortags anlaufen und bestätigen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei erreicht und leicht übertroffen worden. Das Setup habe damit auf der Oberseite sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer hätten mit dem Unterschreiten der 12.788 Punkte exakt den nächsten Anlaufbereich bei 12.775/70 Punkten erreicht. Hier habe das Setup perfekt gegriffen.Chartcheck:Die Bullen hätten es gestern nicht geschafft, den DAX über die 12.840 Punkte zu schieben, somit dürfte dieser Widerstand erst einmal stehen. Sie hätten es aber auf der anderen Seite vermocht, einen Xetra-Schluss über der 12.800 Punkte-Marke zu formatieren. Dies sei nur ein minimaler Verlust zum Vortag. Die Range sei gestern wieder sehr eng gewesen. Dies könnte sich heute ändern. Im Nachthandel sei der DAX gut 50 Punkte gefallen und habe vorbörslich mit einem GAP down eröffnet. Das könnte heute den Bären zuspielen. Sollte der DAX unter die 12.700 Punkte zurücksetzen, wären die 12.660/50 Punkte das erste Auffangbecken. In den vergangenen Handelswochen seien große Rücksetzer seitens der Bullen nicht zugelassen worden.Ausblick für den heutigen Handelstag: