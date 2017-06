Der DAX sei heute Morgen bei 12.649 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 18 Punkte über dem TS von gestern Abend und 70 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen. Die Vorgaben seien damit positiv.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.650 Punkte zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.658/61 und dann die 12.665/67 bzw. die 12.674/77 Punkte zu erreichen. Im Bereich der 12.674/77 Punkte könnten sich dann Rücksetzer ausbilden, bzw. der DAX könnte mehrere Anläufe benötigen, über diese Marke zu kommen. Schaffe er es, sich über die 12.677 Punkte zu schieben, so hätte er dann das Potenzial bis 12.684/86, 12.696/99 und dann bis 12.707/11 Punkte zu laufen. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen wäre auch ein Erreichen der 12.718/21 Punkte möglich. Über der 12.721 Punkte wären die nächsten Anlaufbereiche bei 12.735/38, bei 12.747/49 und bei 12.757/60 Punkten zu suchen. Die Experten würden aber nicht davon ausgehen, dass es heute zu nachhaltigen Notierungen über der 12.710/20 Punkte-Marke komme.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.650 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.638/35 und dann bis 12.623/21 Punkte gehen könnten. Komme es hier zu keiner Erholung, so wären die 12.609/07, die 12.598/95 Punkte und dann die 12.585/83 Punkte bzw. das TT von gestern die nächsten relevanten Anlaufmarken. Komme es in dem Bereich bei 12.579 Punkten zu keiner Erholung, so könnten sich weiter Abgaben einstellen, die bis 12.564/62, bis 12.552/50 und dann bis 12.541/38 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.642/56/72/77/85 als auch bei 12.702/37/46/59 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.789 als auch bei 12.830 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.610 als auch bei 12.590/59/43/20/07 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.463/44/13 als auch bei 12.387 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.677 (12.711) bis 12.607 (12.579) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (01.06.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.579 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe er sein TT markiert. Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst in einer engen Box seitwärts gegangen. Der DAX sei zunächst nicht über die 12.625/30 Punkte hinaus gekommen. Am Mittag sei es dann zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung gekommen, die bis an die 12.700 Punkte gegangen sei. Der DAX habe sein TH bei 12.711 Punkten markiert. Von hier aus habe er am Nachmittag dann genauso dynamisch zurückgesetzt. Er habe sich bei 12.610 Punkten stabilisieren und noch einmal erholen können, er habe zum Xetra-Schluss dann aber erneut nachgegeben. Die Bullen hätten es geschafft, einen Xetra-Schluss über der 12.600 Punkte-Marke zu formatieren.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überwinden der 12.663 Punkte noch weiter bis 12.673/75 Punkte laufen könnte. Sie seien nicht davon ausgegangen, dass es der Index schaffe, diesen Bereich zu überwinden. Diese Einschätzung sei falsch gewesen. Der DAX sei zeitweise deutlich fester gewesen und habe diesen Bereich überwinden können, sich dort aber nicht festsetzen. Die Rücksetzer hätten fast den ersten Anlaufbereich unter der 12.600/590 Punkte-Marke bei 12.578/75 Punkten erreicht. Dieses Anlaufziel sei um 1 Punkt verpasst worden.Chartcheck:TH: 12.711 (Vortag 12.648)/ TT: 12.579 (Vortag: 12.564)/ Xetra-Schluss: 12.615 (Vortag: 12.599)/ Range: 132 Pkte (Vortag: 84 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: