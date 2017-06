Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zündete am Freitag die Kursrakete, so die Analysten der Helaba.



In der Folge sei ein neuer, zwischenzeitlicher Rekordstand bei 12.878,59 markiert worden. Zum Handelsende habe der Aufschlag noch 1,25% auf 12.822,94 Punkte betragen. Ein unerwartet geringer Stellenzuwachs in den USA habe am Freitag-Nachmittag das Sentiment etwas belastet. In den USA seien führenden Indices am Montag mit moderaten Kursabschlägen aus dem Handel gegangen. Auch die Börsen in Asien würden heute mehrheitlich Kursrückgänge verbuchen. Dem Nikkei sei es jedoch gelungen, sich über der psychologisch wichtigen 20.000er-Marke zu halten. Der DAX werde angesichts der Vorgaben von den Überseebörsen etwas schwächer in den Handel starten. Im weiteren Verlauf werde sich zeigen müssen, wie viel Substanz die zuletzt etablierte Ausbruchsbewegung tatsächlich gehabt habe. Von welcher Seite heute neue Impulse kommen würden, sei fraglich.



Grundsätzlich seien neue Allzeithochs positiv im Sinne eines prozyklischen Signals zu werten. Dies gelte umso mehr, wenn die "Begleitumstände" idealtypisch ausfallen würden. Allerdings sei dies beim DAX nicht der Fall gewesen. Negative Divergenzen sowie unter dem 21-Tagedurchschnitt liegende Handelsumsätze würden Warnhinweise für eine nicht idealtypische Konstellation liefern. Ein Schlusskurs unter der linearen 144er-Regression sowie ein nur mäßig ansteigender CMO seien ebenfalls, wie der lange Docht an der Tageskerze, zu nennen. Insofern gelte es die weitere Kursentwicklung des DAX zu beobachten, um der Gefahr einer Doppeltop-Bildung und den damit verbundenen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. Der markante Bereich bei 12.807/12.809 Punkten (Begrenzung des Price-Range-Channels und Regression) spiele heute gleich zu Beginn eine zentrale Rolle. Weitere Supports würden sich bei 12.733 und 12.708 Punkten definieren lassen. Auf der Oberseite würden die Marken von 12.832, 12.841 und 12.878 Zählern als Widerstand wirken. (06.06.2017/ac/a/m)