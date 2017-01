Paris (www.aktiencheck.de) - Es war zweifelsohne ein vielversprechender Jahresauftakt, den der DAX zu Anfang der Woche hinlegte, so die Analysten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ohne Vorgaben aus den USA und Fernost, wo der Handel wegen des nachgeholten Neujahrsfeiertags ausgefallen sei, sei Deutschlands wichtigster Aktienindex am ersten Handelstag des Jahres um rund ein Prozent gestiegen - und damit auf den höchsten Stand seit gut 16 Monaten. Positive Impulse hätten dafür gesorgt, dass der DAX das Niveau anschließend habe halten und zumindest zeitweise über die Marke von 11.600 Punkten lugen können: Zwar sei die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Dezember gegenüber dem Vormonat um 36.000 auf 2,568 Millionen gestiegen - saisonbereinigt sei sie allerdings um 17.000 zurückgegangen. Auch aus den USA seien im Laufe der Woche erfreuliche Zahlen gefolgt: Der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie habe 54,7 Punkte erreicht; damit habe sich dieses Stimmungsbarometer nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 50 Zählern etabliert.Konjunkturdaten wie diese würden es auch sein, die in einem gerade in Europa von politischen Entscheidungen geprägten Jahr - unter anderem in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden stünden 2017 landesweite Wahlen an - den Indices, auch dem DAX, immer wieder die Orientierung werden geben müssten. Schließlich seien in besagten Ländern ebenfalls mehr oder minder überraschende Wahlergebnisse à la Donald Trump möglich, die dann für Ausschläge an den Aktienmärkten sorgen könnten. Eine nüchterne Betrachtung der Wirtschaftszahlen könne für Anleger in solchen Situationen hilfreich sein. (06.01.2017/ac/a/m)