Der DAX sei heute Morgen bei 12.010 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 38 Punkte unter der vorbörslichen Eröffnung gestern Morgen aber 23 Punkte über dem TS gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.030 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so wären dann die 12.048/50 und die 12.060/62 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Bereits hier könnten sich Rücksetzer einstellen. Gehe es aber dynamisch über dieses Level, wären die 12.084/86 bzw. die 12.092/95 Punkte die nächsten Anlaufziele. Im Rahmen von dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte der DAX auch direkt an die 12.110/12, bzw. die 12.118/20 Punkte laufen. Es sei jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass der Index auch im Bereich der 12.085/95 Punkte zunächst erst einmal nicht weiter kommen könnte. Könne sich der DAX heute über die 12.120 Punkte schieben, so könnte der Index dann die 12.132/35 Punkte anlaufen und das GAP von gestern schließen. Auch hier könnten sich Rücksetzer einstellen. Gelinge es den Bullen den DAX über die 12.135 Punkte zu bringen, so könnte er dann die 12.148/50 und eventuell noch die 12.162/64 Punkte erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.030 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst an die 12.023/20 und dann die 12.012/10 bzw. bis an die 12.000/11.995 Punkte gehen könnten. Sollte der DAX bis in den Bereich der 12.000 Punkte zurücksetzen, so bestünden hier gute Chancen der Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen, so könnten dann auch die 11.977/75, die 11.963/60, die 11.948/46 und dann die 11.940/38 Punkte erreicht werden. Bei dynamischen Abgaben könnten auch die 11.923/20 Punkte erreicht werden. Würden im Bereich der 11.923/20 Punkte keine Erholungen gelingen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 11.900/895, bis 11.880/75 und dann weiter bis zum TT von gestern gehen könnten. Die Experten würden aber nicht davon ausgehen, dass es heute zu einem Test des TT von gestern komme.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.014/17/59/81/94 als auch bei 12.124/38/51/71/84/93 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.211/39/73 als auch bei 12.308/23 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.984/44/16 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.896/50/11 als auch bei 11.784 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.084 (12.135) bis 11.963 (11.923) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.08.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.048 Punkten, mit einem deutlichen GAP down, in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels hätten die Bullen zwar versucht, den Index wieder in Richtung der 12.100 Punkte zu bringen, seien aber gescheitert. Im Nachgang dessen sei der DAX dann am Vormittag dynamisch abgerutscht. Erst bei 11.867 Punkten sei die Stabilisierung und am Nachmittag dann die Erholung gelungen, die nachbörslich bis in den Bereich der 12.000 Punkte gegangen sei. Der DAX sei bei 11.987 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.060 Punkte weiter bis in den Bereich der 12.074/76 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden, das Setup habe damit sehr gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 11.880/75 Punkte nicht ganz an die nächste Anlaufmarke bei 11.864/60 Punkten gegangen. Auch hier habe das Setup sehr gut gepasst.TH: 12.076 (Vortag: 12.175)/ TT: 11.867 (Vortag: 12.063)/ Xetra-Schluss: 11.945 (Vortag: 12.123)/ Range: 209 Pkte (Vortag: 112 Pkte)Das übergeordnete Meinungsbild bleibe bärisch. Der DAX habe gestern sehr deutlich zurückgesetzt. Er habe sich zwar im Bereich der 11.880/65 Punkte erholen können, habe aber einen TS unter der 12.000 Punkte-Marke formatiert. Sollten sich die Bullen heute durchsetzen, so müssten sie einen TS über dieser Marke sicherstellen. Die Erholung des Indexes könnte sich auch heute fortsetzen. Anlaufbereiche wären zunächst die 12.050/62 und dann der Bereich bei 12.084/95 Punkte. Insbesondere bei 12.084/95 Punkte könnte sich der DAX schwer tun weiter zu kommen. Gehe es darüber hinaus, wäre Platz bis an die OK ses AWK. Der Index habe gestern fast an der UK aufgesetzt, könnte heute somit durchaus bis zur OK laufen. Hier werde die Luft dann dünn. Es gelte als nicht ausgemacht, ob er dann weiter bis 12.180/95 Punkte laufen könne. Auf der Unterseite habe der DAX mindestens Platz bis zum TT von gestern, wobei es heute nicht zu einem Test des Tiefs kommen müsse.Ausblick für den heutigen Handelstag: