Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer anfänglich schwächeren Phase des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und einem damit verbundenen Rutsch unter die 12.600er Marke setzten temporär deutlichere Kursgewinne ein, so die Analysten der Helaba.Einmal mehr sei der DAX nicht in der Lage gewesen, sich auf Schlusskursbasis deutlich von der 12.600er Marke abzusetzen. Damit sei auch der Versuch gescheitert, die durch die 21-Tageslinie (12.666) sowie die Instantaneous-Trendline (12.685) begründeten Widerstände herauszunehmen. Die Tageskerze in Form eines sogenannten "long legged doji" verdeutliche einmal mehr, dass sich der deutsche Leitindex einerseits noch immer in einer Konsolidierung befinde und andererseits der tertiäre Trend auf sehr wackeligen Beinen stehe.Insofern gestalte sich die Prognose für die nächste Impulsbewegung im kurzen Zeitfenster recht schwierig. Ein ausreichend gutes Chance- und Risikoprofil lasse sich nicht definieren. Vorsicht sei auch angezeigt, wenn die Konstellation auf Monatsbasis in die Beurteilung des Marktes einbezogen werde. Der an der Monatskerze ausgebildete lange Docht und das gleichzeitige Scheitern an der Begrenzung des Regressionskanals würden nochmals die derzeit fehlende Aufwärtsdynamik verdeutlichen. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass die Kerze des Vormonats in Form eines "hanging man" vollzogen worden sei und damit, in der Kombination mit der Mai-Candle eine mögliche Wendeformation noch nicht vom Tisch sei. (01.06.2017/ac/a/m)