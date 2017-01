Paris (www.aktiencheck.de) - Im April 2015 kletterte der DAX bei 12.391 Punkten auf sein bisheriges Rekordhoch, ehe er rund zehn Monate später mit 8.699 Punkten den Tiefpunkt der darauffolgenden Korrektur erreichte, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nachdem sich die technischen Indikatoren etwas normalisiert hätten, habe sich der DAX in dieser Woche zurückgemeldet. Er habe sein bisheriges Jahreshoch bei 11.692 Punkten übersprungen und auch das Zwischenhoch vom Juli 2015 bei 11.802 Punkten gemeistert. Das Allzeithoch rücke somit wieder in den Fokus, tauche mit dem Zwischenhoch vom Mai 2015 bei 11.920 Punkten doch im Grunde nur noch eine signifikante Hürde auf.Unterstützung komme vom MACD, der gerade erst ein neues Kaufsignal generiert habe. Der RSI signalisiere jedoch schon wieder eine leicht überkaufte Marktphase, was das kurzfristige Aufwärtspotenzial beim DAX begrenze. Mehr als das Erreichen des Allzeithochs dürfte auch deshalb kurzfristig kaum möglich sein. Das jüngst überquerte Zwischenhoch vom 11. Januar bei 11.692 Punkten dürfte erst einmal als solide Unterstützung fungieren. Das maximale Abwärtspotenzial sollte derzeit am Zwischenhoch vom November 2015 bei 11.431 Punkten begrenzt sein. Wenige Punkte darüber verlaufe zusätzlich der 38-Tages-Durchschnitt. (27.01.2017/ac/a/m)