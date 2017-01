Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX war am Freitag in der Lage, ein kleines Plus über die Ziellinie zu retten, so die Analysten der Helaba.Nachdem der DAX, beginnend mit dem Swing-Low bei 10.402 Zählern, eine beeindruckende Rally mit einem Umfang von zunächst 1.000 Punkten gestartet sei, habe sich der Impuls, trotz folgender neuer Mehrjahreshochs, zunehmend beruhigt. Dieser Umstand sei keineswegs überraschend, da gleich mehrere Faktoren zu beachten seien. Zu nennen sei der auf den 21. Dezember fallende, große Gann-Tag, die seit geraumer Zeit abnehmende Bewegungsdynamik sowie die erreichte Expansionszone. Letzterer komme vor allem deshalb eine zentrale Rolle zu, da Bewegungen in der Regel harmonisch oder mit zusätzlicher Fibonacci-Ausdehnung vollzogen würden.Eine derartige Gemengelage sei aktuell in doppelter Ausprägung zu beobachten - vor allem, wenn die Bewegungen von 8.699 auf 10.474 Punkte und von 9.214 auf 10.802 Punkte betrachtet würden. Im ersten Fall sei die 1,618fache Projektion bei 11.570 Zählern und im zweiten Fall die 1,5fache Projektion bei 11.596 Punkten erreicht worden. Dieser Widerstandsbereich (Fibonacci-Cluster) könne damit als massiv eingestuft werden. Um diesen nachhaltig zu überwinden, wäre eine sehr deutliche Zunahme der Bewegungsdynamik notwendig. Entsprechende Hinweise würden sich seitens der Oszillatoren aktuell jedoch nicht ablesen lassen. Insofern spreche zunächst einiges für einen Verbleib in der Range mit den Begrenzungen bei 11.360 und 11.670 Punkten. (09.01.2017/ac/a/m)