Sowohl die geopolitischen als auch die politischen Risiken seien weiterhin hoch. Nichtsdestotrotz hätten die Analysten für 2017 ihr Risikoszenario mit einer etwas geringeren Wahrscheinlichkeit als im Vorjahr belegt. Ihr Basisszenario habe nunmehr mit 75% eine noch höhere Wahrscheinlichkeit als im Vorjahr (70%). Ihrem Negativszenario würden die Analysten nur eine Wahrscheinlichkeit von 15% (nach 20%) beimessen.



Warum seien die Analysten so optimistisch, wenn doch angeblich überall so viele Gefahren lauern würden? Die Vorlaufindikatoren würden sowohl für die Industrie- als auch die Schwellenländer nach oben zeigen. Ein auf 50 bis 60 US-Dollar pro Fass gestiegener Ölpreis verhelfe den Schwellenländern wieder zu einem positiven Einnahmeeffekt, sei gleichzeitig aber noch niedrig genug, um die Abnehmerländer nicht massiv zu belasten. Entsprechend bleibe der Konsum als Treiber in den Industrienationen erhalten, auch wenn die Inflationsraten in diesem Jahr deutlich höher ausfallen würden als im Vorjahr.



Die Wahl von Donald Trump als US-Präsident scheine kein so großer Belastungsfaktor zu sein, wie von vielen noch im Wahlkampf erwartet. Ganz im Gegenteil würden zahlreiche Marktteilnehmer nunmehr davon ausgehen, dass eine Politik "à la Ronald Reagan" die USA zu Wachstumsraten aus den 80er Jahren zurückführen werde. Hier seien die Analysten etwas verhaltener als andere. Derzeit sei nämlich noch nicht absehbar, welche Form von Fiskal- bzw. Investitionsprogrammen der designierte Präsident einleiten werde. Zum jetzigen Zeitpunkt sei lediglich klar, dass mit Trump konjunkturelle Unsicherheiten verbunden seien.



Entsprechend werde sich auch die FED bei ihrem weiteren geldpolitischen Kurs nur sehr vorsichtig bewegen. Obwohl in der Sitzung im Dezember mit der Anhebung des Leitzinses auch die Projektionen der FED höher ausgefallen seien, sei es noch keine ausgemachte Sache, dass dies wirklich so komme. Denn erstens habe die FED-Chefin die Projektionsverschiebung bereits auf der Pressekonferenz relativiert. Und zweitens habe sich die FED in der Vergangenheit auch nicht an ihre Projektionen gehalten. So würden die Analysten weiterhin davon ausgehen, dass 2017 nur ein weiterer Zinsschritt folge. Die USA würden 2017 mit 2,2% immerhin ein deutlich höheres Wachstum aufweisen als im Vorjahr.



In Deutschland bleibe mehr oder weniger alles beim Alten. Der Konsum sei der maßgebliche Wachstumstreiber. Steigende Realeinkommen und eine höhere Beschäftigung würden dazu beitragen. Auch der Wohnungsbau werde weiterhin dynamisch wachsen. Immerhin sei der Nachfrageüberhang noch sehr groß. Mit einer Rate von mindestens 1,5% sollte das Wachstum insgesamt dann zwar nicht mehr ganz so hoch wie 2016 ausfallen (1,8%), aber immerhin noch leicht über Potenzial lägen.



Zum Abschluss noch die Aktienmarktprognose: Trotz der jüngsten Rally sei hier noch Luft nach oben. Die Gewinnperspektiven der Unternehmen würden sich aufhellen. Nicht zuletzt aufgrund der weiterhin sehr lockeren Geldpolitik der EZB übersteige der Bedarf an renditetragenden Anlageformen augenscheinlich ohnehin schon das Angebot. Angesichts weiterhin extrem günstiger Finanzierungsbedingungen dürften Unternehmen auf das in diesem Zyklus hierzulande bislang nur verhalten eingesetzte Instrument der Aktienrückkäufe zurückgreifen. Unter realistischen Annahmen lasse sich somit für den DAX ein Potenzial bis 12.500 Indexpunkte ausmachen und damit ein Allzeithoch erreichen. Zum Jahresende erwarte man den DAX bei 12.000 Indexpunkten. Aber es bleibe zu beachten: Auch 2017 gebe es Risiken, die die Volatilität gerade im Umfeld politischer Ereignisse hoch halten werde. So sehe man den unteren Rand des DAX-Korridors bei 9.500 Indexpunkten. Taktisches Agieren ist also auch 2017 gefragt.



Allerdings gebe es nicht nur Risiken. So könnte es auch sein, dass die Marktteilnehmer 2017 positiv überrascht würden. Diesem positiven Überraschungsszenario würden die Analysten immerhin eine Wahrscheinlichkeit von 10% beimessen. Dabei nehme das globale Wachstum kontinuierlich Fahrt auf. Aufgeführt von einem kräftigen Investitionsimpuls laufe die Wirtschaft rund. Ein selbsttragender Aufschwung durch Industrie 4.0, Digitalisierung bei Dienstleistungen sowie die Weiterentwicklung und Verbreitung neuer Technologien setze ein. Protektionistische Tendenzen würden abebben und der Welthandel nehme wieder deutlich zu. Deutschland könne vom Investitionsaufschwung und dem stärkeren Welthandel überproportional profitieren. In diesem Szenario sehe man den DAX immerhin bis auf 14.000 Punkte steigen.



Auch 2017 gebe es Risiken. Allerdings seien die Chancen sehr hoch, dass das laufende Jahr wieder ein gutes Jahr werde.







