Zuletzt sei das Thema Italien wieder verstärkt in den Fokus gerückt worden. Obwohl die Erkenntnisse, dass sich das Land weiterhin in einer schwierigen Situation befinde, nicht neu seien. Themen wie dieses seien in der Vergangenheit jedoch, beispielsweise durch die guten Nachrichten seitens der Berichtssaison, in den Hintergrund verdrängt worden. Aktuell gelinge dies nicht mehr. Darüber hinaus könnten weitere Unsicherheitsfaktoren wie die Entwicklung in Nordkorea ausgemacht werden. Diese, sowie saisonale Effekte würden unter den Marktteilnehmern für Zurückhaltung sorgen. Heute werde der DAX nahezu unverändert in den Handel starten.



Wie eingangs erwähnt, gebe es vom DAX-Handel wenig Neues zu berichten, ebenso verhalte es sich bei der tagesaktuellen Charttechnik. Allerdings habe der deutsche Leitindex bereits das dritte Mal in Folge unterhalb der 21-Tageslinie geschlossen. Dies sei letztmals in der zweiten Aprilhälfte der Fall gewesen. Hinzu komme, dass an der Tageskerze von gestern ein recht markanter Docht ausgebildet worden sei und damit die Wahrscheinlichkeit zunehme, dass der tertiäre Trend negativ werde. Dies setze jedoch voraus, dass der genannte Durchschnitt einen Richtungswechsel vollziehe, was in Kürze der Fall sein könnte.



Auch die wieder größer werdende Anzahl von DAX-Werten, welche unterhalb des 55-Tagesdurchschnitts notieren würden, spreche für diese These. Da sich klassisch Aktienmärkte zum Monatsende (Stichwort "window dressing") relativ gut aus der Affäre ziehen würden, könnte sich die laufende Konsolidierung noch über die kommenden Tage hinziehen. Es bleibe zu hoffen, dass sich im Anschluss ein klareres Bild abzeichne. Erste Unterstützungen würden sich für den DAX bei 12.492 und 12.482 Zählern definieren lassen. Auf der Oberseite sei der Spielraum zunächst bis zu den Widerständen im Bereich von 12.660/12.675 Punkten begrenzt. (31.05.2017/ac/a/m)





FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - "Same procedure" - wenig Neues gibt es vom DAX zu berichten, so die Analysten der Helaba.Wie zuletzt hangele sich der Index weiter an der 12.600er Marke entlang. Bemerkenswert sei jedoch, dass umgehend Käufe einsetzen würden, sobald die skizzierte Marke um rund 40 Punkte unterschritten werde. Die folgenden, meist schnell vollzogenen Bewegungen würden die Vermutung nahe legen, dass Algo-Programme dafür verantwortlich seien. Wie lange eine solche Konstellation anhalte, sei schwer zu prognostizieren. Entsprechend bestehe auch die Gefahr, dass diese "Strategie" auch ins Gegenteil kippen könne.