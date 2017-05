Der DAX sei heute Morgen bei 12.649 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 19 Punkte unter dem TS von gestern Abend aber 43 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.640 Punkte zu halten. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.654/56 Punkte und im Nachgang dessen die 12.662/67 Punkte zu erreichen. Gehe es heute über die 12.667 Punkte, so könnte der DAX dann die 12.678/80 bzw. die 12.688/91 Punkte anlaufen. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen, vergleichbar wie gestern, wäre auch ein Erreichen des TH von gestern denkbar.



Könne sich der DAX heute bis 12.704 Punkte schieben, so könnten sich hier erneute Rücksetzer einstellen. Schaffe er es aber, die 12.704 Punkte hinter sich zu lassen, wären die 12.713/15, die 12.725/28 und dann auf die 12.743/45 Punkte weitere Anlaufmarken. Über der 12.745 Punkte-Marke wären die 12.758/61, die 12.772/75 und die 12.782/84 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.640 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.634/32, 12.626/24 und dann bis 12.610/06 Punkte gehen könnten. Unter der 12.606 Punkte-Marke wären die 12.598/96 bzw. das TT von gestern die nächsten Anlaufziele. Gehe es heute unter die 12.589 Punkte, könnte der DAX die 12.678/76, die 12.561/58 und dann die 12.545/42 Punkte erreichen. Würden in diesem Bereich Erholungen ausbleiben, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 12.532/30, bis 12.519/16 und dann die 12.505/00 Punkte erreichen könnten. Habe der DAX heute bis hier hin zurückgesetzt, so könnten sich hier Erholungen einstellen. Rutsche der DAX heute unter die 12.500 Punkte, wären die 12.491/89 und die 12.469/67 weitere denkbare Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.672/77/85 als auch bei 12.702/37/46/59 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.789 als auch bei 12.830 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.616 als auch bei 12.583/67/39/18/07 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.463/44/13 als auch bei 12.387 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.680 (12.715) bis 12.606 (12.542) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (24.05.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.606 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Vorbörslich sei es zunächst etwas abwärts gegangen und der DAX habe bei 12.589 Punkten bereits früh das TT ausgebildet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es dann aber zu impulsiven Aufwärtsimpulsen gekommen, die bis in den Bereich der 12.700 Punkte gelaufen seien. Das TH sei bei 12.704 Punkten markiert worden. Im Nachgang dessen sei es zurück an die 12.650 Punkte gegangen, bevor es zum nächsten Aufwärtsimpuls gekommen sei, der allerdings das TH knapp verfehlt habe. Diese Bewegung sei am Nachmittag wieder abverkauft worden und der DAX sei bis in den Bereich der 12.625 Punkte zurückgerutscht. Hier hätten die Bullen erneut zugegriffen und den Index zurück über die 12.650 Punkte geschoben. Nachbörslich sei es in einer engen Box seitwärts gegangen. Der DAX sei bei 12.668 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.696 Punkte als nächstes die 12.707/10 Punkte angelaufen werden könnten. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei knapp verpasst worden. Wie erwartet hätten sich gestern keine nachhaltigen Notierungen über der 12.700 Punkte-Marke eingestellt. Das Setup habe damit gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.610 Punkte unter die Anlaufmarke bei 12.596/94 Punkten gegangen. Hier habe das Setup nicht so gut gepasst.Chartcheck:Was man aus den letzten Handelstagen lernen könne, sei, dass Konsolidierungen und Rücksetzer sich beim DAX auf maximal einen Handelstag beschränken würden. Er scheine im Augenblick immun gegen jegliche Einflüsse zu sein. Der Terroranschlag habe nur am Rande und vorbörslich einen Einfluss gehabt, der DAX habe sich an die guten Konjunkturdaten orientiert. Diese sei in der Aufwärtsbewegung am Vormittag abgebildet worden.TH: 12.704 (Vortag: 12.690)/ TT: 12.589 (Vortag: 12.568)/ Xetra-Schluss: 12.659 (Vortag: 12.619)/ Range: 115 Pkte (Vortag: 122 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: