Unter den DAX-Werten hätten insbesondere Aktien, welchen ein defensiver Charakter zugeschrieben werde, zu den größten Gewinnern gezählt. Papiere der Lufthansa (+1,21%) seien ebenfalls gesucht gewesen. Heute werde der DAX mit leichten Kursverlusten in den Handel starten. Insgesamt würden die geopolitischen Unsicherheiten weiter belasten. Zudem werfe die näher rückende Wahl in Großbritannien ihre Schatten voraus. Insofern sei davon auszugehen, dass viele Marktteilnehmer zunächst im "Risk off-Modus" verharren würden.



Gestern habe ich an dieser Stelle auf die nicht idealtypischen "Rahmenbedingungen" (beispielsweise negative Divergenzen) beim Erreichen des DAX-Rekordstandes hingewiesen. Zudem sei es dem Index nicht gelungen, sich deutlich von der 144er-Regression (12.819) nach oben abzusetzen. Dies, der gestrige Rutsch unter die Instantanous Trendline (IT) sowie der Test der mittlerweile nicht mehr ansteigenden 21-Tagelinie lassen die Wahrscheinlichkeit für eine Doppeltopbildung beim deutschen Leitindex deutlich größer werden, so die Analysten der Helaba. Zudem drohe der tertiäre Trend negativ zu werden. Voraussetzung dafür wäre jedoch ein bestätigter Rutsch unter den skizzierten Durchschnitt.



Ein erstes, "großes" Kursziel auf der Unterseite würde dann der multiple Average bei 12.532 Zählern darstellen. Weitere Supports fänden sich zudem bei 12.482/12.477 sowie bei 12.392 Zählern. Bei Letztgenanntem handle es sich um die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie. Auf der Oberseite würden die durchbrochenen Unterstützungen bei 12.725 (IT-Line) und 12.731 (Strukturprojektion) nun als Widerstand wirken. (07.06.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich gestern sichtlich von der jüngsten Entwicklung in der Golfregion beeindruckt, so die Analysten der Helaba.Dass das Emirat Katar von anderen Golfstaaten isoliert worden sei, sei recht überraschend gekommen. Die damit zunehmenden, geopolitischen Risiken hätten für einen Kursrückgang beim DAX in Höhe von 1,04 Prozent auf 12.690,12 Zähler gesorgt. Die Vola (auf Basis des V-DAX) sei von 12,04 auf 13,38 geklettert. Auch der Goldpreis habe deutlich zugelegt.