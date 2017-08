Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein starker Schlussspurt hat den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern vor einem Verlusttag bewahrt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich würden sich die deutschen Standardwerte damit den dritten Tag in Folge mit der wichtigen Marke von gut 12.300 Punkten auseinandersetzen. Schließlich würde ein Sprung über die Widerstandszone aus dem Hoch vom 1. August bei 12.302 Punkten und den Tiefpunkten vom Juni/Juli bei 12.316/19 Punkten eine kleine Bodenbildung vervollständigen. Gelinge dem Aktienbarometer der diskutierte Befreiungsschlag, eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 200 Punkten. Perspektivisch reiche dieses also aus, um das wichtige Widerstandskreuz aus dem ehemaligen Rekordhoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten und dem seit Juni bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 12.398 Punkten) zu den Akten zu legen. Aufgrund der Vorgaben sei heute (zunächst) aber nicht mit einem Ausbruch auf der Oberseite zu rechnen. Vielmehr dürfte der DAX mit Kursverlusten in den Handel starten. Deshalb sollten Anleger die letzten Verlaufstiefs bei knapp 12.100 Punkten im Auge behalten. Ein Bruch dieser Bastion würde schließlich den Stabilisierungsversuch der letzten Tage zunichtemachen. (09.08.2017/ac/a/m)