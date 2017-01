Der DAX könnte heute zunächst versuchen, sich über die 11.440-Punkte-Marke zu schieben und sich dort zu etablieren. Schaffe er dies so könnte er versuchen, die 11.448/52 und dann die 11.462/66 bzw. die 11.474/78 Punkte zu erreichen. Die 11.478 Punkte könnten bei dynamischen Impulsen auch direkt, ohne Umwege, angelaufen werden. Schaffe es der DAX, sich über die 11.478 Punkte zu schieben, so wären die nächsten Anlaufziele das TH von Freitag und im Nachgang dessen die 11.488/92 bzw. dann die 11.500/05 Punkte. an allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Schaffe es der DAX über die 11.505 Punkte, so könnte der Index dann die 11.515/18, die 11.527/31 und die 10.541/45 Punkte anlaufen. Die Experten würden heute aber nicht davon ausgehen, dass es zu nachhaltigen Notierungen über der 11.500-Punkte-Marke komme.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.440-Punkte-Marke halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.431/27 und dann bis 11.416/12 Punkte gehen könnten. Könne sich der DAX hier nicht stabilisieren, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis zum TT von Freitag und dann weiter bis 11.398/95 und dann bis 11.385/81 Punkte gehen könnten. Gehe es unter die 11.381 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken bei 11.371/38, bei 11.357/50 und dann bei 11.340/36 Punkten zu suchen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.447/59/67/72/79/85/98 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 11.511/33 als auch bei 11.557 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.421/11 als auch bei 11.396/78/56/26/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.295/80 als auch bei 11.245 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



11.478 (11.505) bis 11.401 (11.368) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.01.2017/ac/a/m)





