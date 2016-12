Der DAX könnte heute zunächst versuchen, sich über die 11.460-Punkte-Marke zu schieben und sich dort zu etablieren. Schaffe er dies so könnte er versuchen, die 11.469/72 Punkte und dann das TH von gestern anzulaufen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, wären dann die nächsten Anlaufziele die 11.489/92 und dann die 11.500/05 Punkte. Würden die 11.500/05 Punkte angelaufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen und die Aufwärtsbewegung könnte für heute beendet sein. Mit einem Überwinden der 11.505 Punkte hätte der Index dann das Potenzial bis 11.515/18 bzw. bis 11.528/32 Punkte zu laufen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.460-Punkte-Marke halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.451/48 und dann bis 11.436/31 Punkte gehen könnten. Könne sich der DAX hier nicht stabilisieren, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis zum TT von gestern und dann weiter bis 11.415/10 und dann bis 11.391/85 Punkte gehen könnten. In diesem Bereich bestünden gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Gehe es unter die 11.385 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken bei 11.375/71, bei 11.361/55 und dann bei 11.345/40 Punkten zu suchen.



Das nächste Update werde am 02.01.2017 erstellt.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.459 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 11.467/72/79/85/98 als auch bei 11.511/33/57 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.421/11 als auch bei 11.396/78/56/26/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.295/80 als auch bei 11.245 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



11.478 (11.505) bis 11.411 (11.386) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (23.12.2016/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 11.444 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe zunächst leicht zurückgesetzt, um dann mit Aufnahme des Xetra-Handels in dynamischen Impulsen nach Norden zu laufen. Er habe es aber nicht geschafft, das TH des Vortags zu erreichen, sondern habe bei 11.476 Punkten wieder nach Süden abgedreht. Bis zum frühen Nachmittag habe er sich im Bereich der 11.450 Punkte etablieren können, habe dann aber in einem Abwärtsimpuls bis an die 11.426 Punkte nachgegeben. Hier sei das TT ausgebildet worden. Die Bullen hätten aber dafür gesorgt, dass der Xetra-Schluss bei 11.456 Punkten formatiert worden sei. Nachbörslich sei es dann, wie immer in den letzten Handelswochen, seitwärts gegangen. Der Index sei bei 11.456 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 11.471 Punkte bis in den Bereich der 11.480 Punkte laufen könnte. Dieses Anlaufziel sei am Morgen um 4 Punkte verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 11.435 Punkte bis knapp an das Anlaufziel der Experten bei 11.424 Punkten gegangen. Diese Marke sei um 2 Punkte verfehlt worden. Das Setup habe damit gestern gut gegriffen.TH: 11.476 (Vortag 11.480)/ TT: 11.426 (Vortag: 11.442)/ Xetra-Schluss: 11.456 (Vortag: 11.469)/ Range: 50 Punkte (Vortag 38 Punkte)Der DAX sei heute morgen bei 11.457 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 1 Punkt über dem TS von gestern Abend und 16 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen gestartet. Da heute der letzte Handelstag vor Weihnachten sei, würden die Experten von einem sehr ruhigen Handel ausgehen.