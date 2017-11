Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hatten wir an dieser Stelle eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation im kurzfristigen Stundenchart thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Mit dem Sprung über das Hoch bei 13.090 Punkten habe der DAX® die diskutierte untere Umkehr abschließen können, deren rechnerisches Anschlusspotenzial auf rund 250 Punkten zu taxieren sei. Ein erstes Etappenziel auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials sei dabei mit Erreichen der 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.177 Punkten) gestern bereits abgearbeitet worden. Auf Stundenbasis ergebe sich aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 13.400 Punkten ein weiteres Anlaufziel. Dieses Level definiere dabei die letzte nennenswerte Hürde auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch (13.526 Punkten).



Wie so oft in diesem Jahr würden die US-Aktienmärkte dabei wieder einmal für Rückenwind sorgen. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle den S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der mit einem Aufwärtsgap auf einen neuen Rekordstand sprang und dabei erstmals über der Marke von 2.600 Punkten handelte. Mit anderen Worten: Die Rally sei absolut intakt. Um diese beim DAX® nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die Kombination aus dem oben genannten Hoch bei 13.090 Punkten und der 38-Tages-Linie (akt. bei 13.071 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. (22.11.2017/ac/a/m)