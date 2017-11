Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 13.194 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 194 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 9 Punkte über dem Tagesschluss von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.190 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.205/08, die 13.220/22 und dann die 13.235/38 Punkte die ersten Anlaufziele. Mit dem Überschreiten der 13.238 Punkte, wären die 13.244/46, die 13.258/60, die 13.272/74 bzw. die 13.285/87 Punkte die nächsten relevanten Anlaufmarken. Gehe es über die 13.285/87 Punkte, so wären die 13.297/99, die 13.305/07, die 13.318/20 und die 13.331/33 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte der DAX auch die 13.347/49, die 13.359/61 und dann die 13.377/79 Punkte erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.190 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.178/76, die 13.159/57 bzw. die 13.145/43 Punkte erreichen. Komme es hier zu keinen Erholungen, wären weitere Abgaben denkbar, die bis 13.135/32, bis 13.123/21 und dann weiter bis an die 13.113/11 Punkte bzw. an das TT von gestern gehen könnten. Setze der DAX bis hier hin zurück, so hätte er gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden diese aber nicht gelingen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 13.098/96, 13.082/80 und dann weiter bis an die 13.058/55 Punkte gehen könnten. Unter der 13.058/55 Punkte-Marke kämen dann die 13.044/42, die 13.031/29 und dann die 13.019/17 Punkte als Anlaufziele infrage.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.213/40/79 als auch bei 13.302/10/51 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.434/59/91 als auch bei 13.530 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.172/57/31/09 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.081/76 als auch bei 13.051 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.285 (13.320) bis 13.157 (13.082) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (10.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 13.388 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe am Vormittag zunächst an die 13.330 Punkte zurückgesetzt, um von hier aus dynamisch an und knapp über die 13.400 Punkte zu laufen. Bei 13.406 Punkten habe er sein TH markiert, habe von dort aus wieder unter diese Marke zurückgesetzt. Am Mittag hätten sich dann größere Abgaben eingestellt. Der DAX sei ohne große Erholungen nachbörslich bis an die 13.107 Punkte gerutscht. Erst hier sei die Erholung gelungen, die bis zum Abend an den Xetra-Schluss gegangen sei. Der Index sei bei 13.185 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.388/90 weiter bis an die 13.403/405 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 1 Punkt überschritten worden, das Setup habe damit gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 3.244/42 Punkte deutlich unter das maximale Anlaufziel auf der Unterseite bei 13.222/20 Punkten gegangen. Hier habe das Setup nicht gepasst.TH: 13.406 (Vortag: 13.420)/ TT: 13.107 (Vortag: 13.343)/ Xetra-Schluss: 13.183 (Vortag: 13.382)/ Range: 299 Pkte (Vortag: 76 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.405/13.406/ Tief: 13.303/13.107Das Chartbild des DAX bleibe nach wie vor bullisch, trotz des Rücksetzers gestern. Das Chartbild habe sich zwar etwas eingetrübt, wobei der heutige Handelstag Aufschluss über die Bewegungen der nächsten Handelswoche geben könnte. Der Index notiere aktuell auf der 20 Tages-Linie im Daily. Es könnte dieses Level nutzen, sich wieder nach oben zu schieben. Eine technische Erholung sei nach den gestrigen Verlusten möglich. Sollte er dies schaffen, so könnte die Erholung bis an die 13.300/10 und dann weiter bis an die 13.330/40 Punkte gehen. Komme es heute aber zu keiner wesentlichen Erholung und formatiere der DAX einen TS/WS unter der 13.150 Punkte-Marke könnte es rasch bis in den Bereich der 12.900/880 Punkte gehen.