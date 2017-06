Die Hoffnungen auf eine Belebung der US-Wirtschaft seien sicherlich nicht unbegründet. Schon im zweiten Quartal dürfte eine höhere Wachstumsrate beobachtbar sein - was allerdings auch auf statistischen Effekten beruhen sollte. Dennoch bleibe festzuhalten, dass die Ökonomie der USA im Laufe des Jahres 2017 nicht nur auf dem Papier an Stärke gewinnen dürfte. Dieses Szenario werde von den internationalen Aktienmärkten inzwischen aber wieder weitgehend eingepreist. Insofern erhöhe sich nun schon die Gefahr von negativen Überraschungen.



Dieses optimistische Konjunkturbild habe auch großen Einfluss darauf, wie die Aktienmärkte die anstehende weitere Normalisierung der Ausrichtung der US-Geldpolitik bewerten würden. Die Marktteilnehmer würden die immer klarer werdenden Pläne der US-Notenbanker zu einer Straffung der Zinspolitik inzwischen zunehmend nicht mehr als Signal für eine die Kurse belastende Verringerung der Liquiditätsversorgung durch das FOMC interpretieren, sondern als Hinweis auf einen von der FED erwarteten anhaltenden Aufschwung der Wirtschaft der USA. Dieses Umfeld wäre dann positiv für die Kurse. Zwei weitere Zinsanhebungen im Laufe des Jahres 2017 müssten an den Börsen wohl eingepreist sein. Die Pläne der FED zur Verkürzung der Notenbankbilanz seien dagegen eine größere Unbekannte, die perspektivisch schon zu einem Belastungsfaktor für die Aktienmärkte werden könnte.



Mit der aktuellen Kursrallye bei den Dividendenpapieren würden vom Markt auch weitere Risiken wieder sehr stark ausgeblendet. Aktien seien folglich aufgrund geringer Risikoprämien ganz generell gesprochen nicht mehr günstig bewertet. Neben den bekannten geopolitischen Unsicherheitsfaktoren (Nordkorea, Brexit ) sollte nach Auffassung der Analysten der NORD LB auch etwas kritischer auf die US-Haushaltspolitik geblickt werden. Die Aktienmärkte würden einen großen Wurf bei der Steuerreform einpreisen. Die Finanzierung der geplanten Steuersenkungen sei aber noch immer weitgehend unklar.



In diesem Kontext sei auch darauf zu verweisen, dass der Aktienmarkt nicht wirklich auf das gestern erfolgte Downgrade von Illinois durch Moody’s reagiert habe. Die Agentur habe das Rating für General Obligation Bonds des Bundesstaates von Baa2 auf Baa3 gesenkt und in diesem Kontext auf die Pensionslasten und die politischen Querelen in Springfield verwiesen. Die Analysten der NORD LB würden zwar bei ihrer Auffassung bleiben, dass Illinois nicht Puerto Rico sei, es bestehe aber sicherlich eine erhöhte Gefahr, dass sowohl Standard & Poor‘s als auch Moody’s das Rating von General Obligation Bonds des Bundesstaates in den Bereich Non-Investmentgrade senken würden, was schon überregionale Probleme zur Folge hätte. So plane die Bundesregierung im Rahmen der avisierten Reformvorhaben, staatliche Ausgaben Washingtons stärker auf die Bundesstaaten zu verschieben. Aufgrund der aktuellen Finanzlage sei an dieser Stelle nicht nur mit Gegenwehr aus Illinois zu rechnen. Folglich werde die Umsetzung einer "großartigen" Steuerreform sicherlich nicht einfacher. (02.06.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf eine positive Entwicklung der Wirtschaft in den USA hat den Aktienmarkt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten noch vor Pfingsten wieder in Rekordstimmung versetzt, so die Analysten der NORD LB.Davon würden auch die europäischen und asiatischen Börsen profitieren. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewege sich entsprechend wieder im Bereich von 12.800 Punkten und nähere sich somit seinem Rekordhoch. In Frankfurt sei bei den Anlegern also wieder Optimismus spürbar.