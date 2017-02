Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Betonung der wichtigsten Auffangmarken kam gestern gerade noch rechtzeitig, denn der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste am Nachmittag weitere Kursabschläge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz habe das Aktienbarometer inzwischen das Aufwärtsgap vom 25. Januar geschlossen. Die nächsten Unterstützungen würden nun die 38-Tage-Linie (akt. bei 11.519 Punkten) definieren, bevor der Auffangbereich bei gut 11.400 Punkten auf die Agenda rücke. Auf diesem Niveau bilde das Hoch vom November 2015 bei 11.431 Punkten in Kombination mit dem Tief von Mitte Januar bei 11.425 Punkten sowie den Tiefpunkten von Ende 2016 bei gut 11.400 Punkten eine wichtige Bastion, welche die deutschen Standardwerte in Zukunft nicht mehr unterschreiten sollten.



Da die quantitativen Indikatoren im Stundenbereich bereits recht stark zurückgekommen seien - beispielsweise notiere der RSI aktuell im überverkauften Terrain - würden die Analysten von einem Halten der o. g. Unterstützungen ausgehen. Vor diesem Hintergrund würden sie die laufende Pullbackbewegung eher als Einstiegschance sehen. Investoren sollten dabei allerdings einen strikten Stopp auf Basis der Haltemarken bei gut 11.400 Punkten beachten. (01.02.2017/ac/a/m)