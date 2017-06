Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Aufwärtsgap (12.678 zu 12.735 Punkten) gelang dem DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenabschluss der Sprung über die von uns angeführte Signalzone bei 12.703/9 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Lohn der Mühen sei in der Folge ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 12.842 Punkten gewesen. Per saldo entstehe also nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal. Im "uncharted territory" oberhalb des oben genannten Rekordstandes würden sich nun aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Projektionen der Verschnaufpause vom Mai die nächsten Anlaufziele bei 12.976/13.059 Punkten ableiten lassen. Das Ende der jüngsten Konsolidierung unterstreiche auch der Wochenchart der deutschen Standardwerte. Da die jüngste Wochenkerze den Körper der vorangegangenen Woche umschließe, entstehe ein sog. "bullish engulfing". Dieses positive Candlestickmuster unterstreiche den gegenwärtigen Rückenwind. Die Parallele zum steilen Aufwärtstrend seit Juli 2016 verlaufe aktuell sogar erst bei 13.399 Punkten.



Auf der Unterseite definiere dagegen das jüngste "swing low" bei 12.490 Punkten eine erste Unterstützung. Als wirklicher "Spielverderber" würde sich aber erst ein Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten erweisen. (06.06.2017/ac/a/m)