Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte im Wochenverlauf sein hohes Niveau halten und ein neues 20-Monats-Hoch erklimmen, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.Der Dow Jones habe zum ersten Mal in der Geschichte die historische Marke von 20.000 Punkten übersprungen und notiere aktuell bei 20.100 Zählern. "Trotz des leichten Rückgangs des ifo-Geschäftsklimaindex, ist die Stimmung und der Trend für Deutschland weiterhin positiv", so Mühlheim.Die europäische Gemeinschaftswährung habe sich weiter stabilisieren können und rücke zunehmend von der Parität ab. Zwischenzeitlich sei der Euro auf 1,077 US-Dollar gestiegen und habe damit ein neues 2-Monats-Hoch markiert, notiere aktuell jedoch bei 1,068 US-Dollar. Die SÜDWESTBANK gehe von einem seitwärts gerichteten Euro aus, jedoch mit leichter Tendenz zur Dollarstärke. (27.01.2017/ac/a/m)