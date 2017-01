Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im letzten Jahr hatten wir oftmals die Bedeutung des Kursindexes der deutschen Standardwerte ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die abgelaufene Woche habe nach Erachten der Analysten hier nochmals für eine wichtige Weichenstellung gesorgt. Doch der Reihe nach: Zunächst einmal habe der Kursindex ebenfalls eine klassische Korrekturflagge nach oben aufgelöst. Die dynamische Jahresendrally in der Spätphase des Jahres 2016 habe dann endgültig eine Doppelboden-Umkehr komplettiert. Aus dem zuletzt genannten Kursmuster lasse sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 6.000 Punkten ableiten, während die zuerst angeführte Konsolidierungsformation sogar ein Wiedersehen mit dem Hoch vom April 2015 bei 6.340 Punkten nahelege. In diesem Zusammenhang habe das Aktienbarometer in der letzten Woche eine wichtige Zwischenetappe passiert - nämlich das Hoch vom Dezember 2015 bei 5.735 Punkten. Da auch eine Vielzahl von quantitativen Indikatoren derzeit freundlich zu interpretieren seien (z. B. RSI, MACD), stehe die Börsenampel derzeit auf "Grün". Das jüngste "swing low" bei 5.561 Punkten gebe Anleger derzeit zudem die Chance, Longengagements engmaschig abzusichern. (30.01.2017/ac/a/m)