Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem langen Pfingstwochenende konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht an die Rally vom vergangenen Freitag anknüpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Gegenteil: Das Aktienbarometer habe moderate Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen. In der Konsequenz werde das neue Allzeithoch vom vergangenen Freitag bei 12.879 Punkten von zwei tiefer liegenden Hochs eingerahmt, so dass ein sog. "swing high" entstehe. In der Vergangenheit habe dieses Kursmuster oftmals den Ausgangspunkt zumindest kurzfristiger Atempausen markiert. Dem entgegen stehe die Tatsache, dass die deutschen Standardwerte die jüngste Kurslücke (untere Gapkante bei 12.678 Punkten) gerade noch einmal hätten verteidigen können. Zusammen mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 12.681 Punkten) entstehe hier eine erste wichtige Unterstützungszone. Danach markiere die Kombination aus der 38-Tages-Glättung und den Tiefs bei rund 12.500 Punkten den nächsten Auffangbereich.



Die Implikationen aus dem verhaltenen Wochenstart wären dagegen "geheilt", wenn es dem DAX® gelinge, die jüngsten beiden Rekordhochs bei 12.842/79 Punkten zu überspringen. Vorher fungiere bereits die Parallele (akt. bei 12.792 Punkten) zum Aufwärtstrend seit Februar als nennenswerte Barriere. (07.06.2017/ac/a/m)