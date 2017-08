Der DAX sei heute Morgen bei 12.160 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 1 Punkt unter dem TS/WS von Freitagabend aber 19 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen gestartet.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.130 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann die 12.140/42, die 12.151/51, die 12.167/68 und dann die 12.177/79 anlaufen. Könne sich der Index über die 12.177/79 Punkte schieben, so könnte er dann die 12.183/85 Punkte, die 12.193/95 Punkte, bzw. das Tageshoch von Freitag anlaufen. Insbesondere im Bereich der 12.180/95 Punkte könnte es heute erneut nicht weitergehen und es könnten sich Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch vollständig zu Ende sein. Schaffe es der DAX die 12.195 Punkte hinter sich zu lassen, so wären die 12.204/07, die 12.220/23 und die 12.233/35 Punkte die nächsten Anlaufziele. Über der 12.235-Punkte-Marke wäre der Weg an die 12.244/47, die 12.258/60 und an die 12.271/73 Punkte frei.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.130-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst an die 12.132/30 bzw. bis 12.115/12 Punkte gehen könnten. Gehe es heute erneut unter die 12.112 Punkte, so wären die 12.092/90 und dann das Tagestief von Freitag die nächsten Anlaufziele. Im Bereich der 12.090/80 Punkte bestünden gute Chancen auf Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.062/60, 12.050/48, 12.038/35 und dann bis 12.023/20 Punkte gehen könnten. Hätten die Abgaben dynamischen Charakter, wäre im Zuge dessen auch mit einem Erreichen der 12.010/05, der 11.985/90 und der 11.967/65 Punkte zu rechnen. Rutsche der DAX unter die 11.967/65 Punkte, so wären weitere Abgaben denkbar, die bis 11.946/43, bzw. bis 11.932/30 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.165/72/86 als auch bei 12.221/52/71/90 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.307/31 als auch bei 12.365/84 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.131/01 Punkten als auch bei 12.091/84/72/65/52/32 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.987/61/40 als auch bei 11.886 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.185 (12.222) bis 12.062 (11.985) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (21.08.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitagmorgen bei 12.141 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei zunächst das Tagestief ausgebildet worden. Der DAX habe sich wieder im Bereich der 12.090 Punkte stabilisieren und erholen können. Diese Erholung habe ihn zunächst an die 12.150/70 Punkte und dann nach einem kleinen Rücksetzer am Nachmittag nachbörslich dann bis an die 12.198 Punkte getragen. Diese Bewegung sei bis zum Handelsschluss aber wieder ab verkauft worden. Der DAX sei bei 12.161 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite vermutet, dass der DAX mit dem Überwinden der 12.183/85 Punkte weiter bis in den Bereich der 12.193/95 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Abend eingestellt, das Anlaufziel sei um 3 Punkte übertroffen worden. Wie erwartet sei der DAX am Freitag im Bereich der 12.180/90 Punkte hängen geblieben.Chartcheck:Das übergeordnete Meinungsbild bleibe bärisch. Der DAX habe es in der letzten Woche zwar geschafft, sich über die 20-Tage-Linie im Daily zu schieben, er habe aber keinen TS über diesem Level formatieren können. Heute Morgen notiere er wieder unter dieser Linie. Eine nachhaltige Erholung sähen die Experten als problematisch an. Zum einen müsse der Index die 20-Tage-Linie überwinden, die aktuell bei 12.165/68 Punkten verlaufe und dann habe er die WS bei 12.180/95 vor der Brust. Selbst wenn er es schaffe, sich darüber zu schieben, wäre das nächste Level die 12.220/35 Punkte, wo der nächste härtere WS warte.Tageshoch: 12.198 (Vortag: 12.292) / Tagestief: 12.080 (Vortag: 12.091) / Xetra-Schluss: 12.165 (Vortag: 12.203) / Range: 118 Pkte (Vortag: 201 Pkte)Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: