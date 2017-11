Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die beiden zuletzt gerissenen Aufwärtskurslücken geschlossen hatte, fiel das Aktienbarometer zum Wochenauftakt zeitweise sogar unter die Marke von 13.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz stehe die fünfte rote Tageskerze in Folge zu Buche. Doch damit möglicherweise genug der negativen Nachrichten, denn im Tagesverlauf hätten die deutschen "blue chips" ihre Verluste deutlich eingrenzen können. Letztlich hätten sich die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.999 Punkten) bzw. das ehemalige Allzeithoch (12.952 Punkte) als tragfähige Unterstützungen entpuppt. Von dem beschriebenen Stimmungswandel im Verlauf des Tages zeuge auch die markante Lunte der gestrigen Tageskerze.



In die gleiche Kerbe würden aktuell verschiedene Kurzfristindikatoren schlagen. So hätten beispielsweise MACD und RSI im Stundenbereich jüngst neue Einstiegssignale generieren können. Letzterer arbeite sogar an einem Bruch der seit November bestehenden Baissetrendlinie. Ein erstes Erholungsziel bestehe in Form der 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.166 Punkten). Um das "zarte Pflänzchen" eines abgeschlossenen Korrekturimpulses nicht zu negieren, sollte die Kombination aus der 38-Tage-Glättung, dem gestrigen Tagestief (12.961 Punkte) und dem alten Rekordstand (12.952 Punkte) nicht mehr unterschritten werden. (14.11.2017/ac/a/m)