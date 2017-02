Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den zweiten Handelstag in Folge verblieb der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb der Schwankungsbreite vom 31. Januar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch nicht nur das: Ebenso würden die beiden letzten Tageskerzen über einen kleinen Kerzenkörper verfügen, worin sich einerseits die kurzfristige Suche nach Orientierung seitens der Marktteilnehmer widerspiegele. Andererseits würden die beschriebenen Innenstäbe dokumentieren, dass die zuletzt angeführten Unterstützungen in Form der 38-Tage-Linie (akt. bei 11.541 Punkten) sowie der Bastion bei rund 11.400 Punkten als ebensolche wahrgenommen würden. Auf diesem Niveau falle das Hoch vom November 2015 bei 11.431 Punkten mit dem Tief von Mitte Januar bei 11.425 Punkten sowie den Tiefpunkten von Ende 2016 bei gut 11.400 Punkten zusammen.



Das zuletzt genannte Level sollten Anleger unverändert als Stopp-Loss auf der Unterseite heranziehen. Auf der Oberseite sei dagegen weiter eine Auflösung der angeführten "Innenstäbe" mit Notierungen oberhalb von 11.723 Punkten nötig, um die laufende Stabilisierung in ein neues Aufwärtsmomentum umzumünzen. Als unterstützenden Faktor würden die Analysten dabei das gegenwärtige Sentiment werten. So signalisiere die aktuelle Erhebung der AAII mit einem höheren Anteil Bären und Neutraler als Bullen keinerlei Euphorie. (03.02.2017/ac/a/m)