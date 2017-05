Der DAX sei heute Morgen bei 12.569 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 23 über dem TS von gestern Abend aber 180 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.630 Punkte zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.642/44, die 12.655/58 und dann die 12.669/72 zu erreichen. Könne sich der DAX über die 12.672 Punkte schieben, so könnte er dann die 12.689/91, die 12.704/07 und dann die 12.715/18 Punkte erreichen. Sollte sich der DAX heute bis in diesen Bereich schieben können, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen und die Aufwärtsbewegung für heute könnte beendet sein.



Gelinge es dem Index aber, sich über diese Marke zu schieben, so könnte er dann die 12.729/31, die 12.750/52 und dann die 12.765/67 Punkte erreichen. Über der 12.767 Punkte könnte es dann noch etwas weiter gehen. Anlaufbereiche wären dann die 12.777/80 und die 12.785/88 Punkte. Das wäre aber das Maximale, was die Experten dem Index heute auf der Oberseite zutrauen würden.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.630 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.613/10 bzw. bis 12.604/00 gehen könnten. Würden Erholungsbewegungen hier ausbleiben, so könnte der DAX dann die 12.581/79, die 12.559/55 und dann das TT von gestern anlaufen und bestätigen. Rutsche der DAX heute unter die 12.545 Punkte, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 12.528/25, bis 12.509/05 und dann bis 12.491/89 Punkte anlaufen könnten. Sollte der DAX bis 12.491/89 zurücksetzen, so bestünden hier Chancen auf Erholung. Schaffe der DAX diese aber nicht, wären die 12.474/71, die 12.452/50 und dann die 12.436/33 Punkte die weiteren Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.616/28/59 als auch bei 12.722/37/46/59 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.789 als auch bei 12.830 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.585/58/33/18/07 als auch bei 12.463/44/13 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.387/58 als auch bei 12.2297 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.691 (12.731) bis 12.545 (12.491) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (18.05.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.749 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bis zum späten Vormittag hätten die Bullen dominiert. Sie hätten den Index an die 12.876 Punkte geschoben. Hier sei es das nicht weiter gegangen. Der DAX habe zunächst leicht zurückgesetzt, um dann im Nachgang noch einmal einen neuen Angriff auf das TH zu starten, der aber misslungen sei. Was dann gefolgt sei, sei ein sehr dynamischer Rücksetzer gewesen, der nachbörslich unter die 12.600 Punkte gegangen sei. Der DAX sei bei 12.546 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.779 Punkte weiter bis 12.788/91 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch knapp verfehlt worden. Die Rücksetzer seien am Nachmittag deutlich ausgeprägter gewesen wie erwartet, der DAX habe das maximale Anlaufziel auf der Unterseite bei 12.610 Punkten mehr als deutlich unterschritten. Damit habe das Setup gestern nicht gepasst.Chartcheck:Gestern Nachmittag hätten sich die Bären durchgesetzt. Am Nachmittag habe der DAX eine Strecke von über 200 Punkten gemacht. Das sei die höchste Range in diesem Jahr gewesen. Der DAX habe damit wieder auf die OK seines Keils zurückgesetzt, der aktuell bei 12.630/35 verlaufe. Mit dem Rücksetzer gestern habe sich das Chartbild noch nicht bärisch eingetrübt. Rücksetzer seien zu erwarten gewesen, auch wenn der gestrige sehr dynamisch gewesen sei. Der DAX habe, anders wie der SP500 sein GAP noch nicht geschlossen. Es könne davon ausgegangen werden, dass dies in den kommenden Handelstagen geschehen könnte.TH: 12.786 (Vortag: 12.843)/ TT: 12.545 (Vortag: 12.774)/ Xetra-Schluss: 12.631 (Vortag: 12.803)/ Range: 241 Pkte (Vortag: 69 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: