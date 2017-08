Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.048 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 92 Punkte unter der vorbörslichen Eröffnung gestern Morgen und 86 Punkte unter dem TS gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.060 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so wären dann die 12.074/76, die 12.082/85 bzw. die 12.092/95 Punkte die nächsten Anlaufziele. Im Rahmen von dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte der DAX auch direkt an die 12.110/12, bzw. die 12.118/20 Punkte laufen. Es sei jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass der Index im Bereich der 12.085/95 Punkte zunächst erst einmal nicht weiter kommen könnte. Könne sich der DAX heute über die 12.120 Punkte schieben, so könnte der Index dann die 12.132/35 Punkte anlaufen und das GAP schließen. Auch hier könnten sich Rücksetzer einstellen. Gelinge es den Bullen den DAX über die 12.135 Punkte zu bringen, so könnte er dann die 12.148/50, die 12.162/64 und dann das TH von gestern erreichen. Das wäre aber das Maximale, was man dem DAX heute auf der Oberseite zutrauen würde.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.060 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst an die 12.044/42, an die 12.023/20 und dann die 12.012/10 bzw. bis an die 12.000/11.995 Punkte gehen könnten. Sollte der DAX bis in den Bereich der 12.000 Punkte zurücksetzen, so bestünden hier gute Chancen der Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen, so könnten dann auch die 11.980/77, die 11.967/65, die 11.958/55 und dann die 11.945/432 Punkte erreicht werden. Bei dynamischen Abgaben könnten auch die 11.923/20 Punkte erreicht werden. Würden im Bereich der 11.923/20 Punkte keine Erholungen gelingen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 11.900/895, bis 11.880/75 und dann weiter bis 11.864/60 Punkte laufen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.062/81/94 als auch bei 12.123/38/51/84/93 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.211/39/73 als auch bei 12.308/23 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.035/16/00 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.983/51/43 als auch bei 11.923/07 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.084 (12.120) bis 11.980 (11.923) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (29.08.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.140 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels hätten die Notierungen bereits zurückgesetzt. Der DAX sei zunächst unter die 12.100 Punkte gerutscht, habe sich aber bei 12.063 Punkten stabilisieren und dann wieder über die 12.100 Punkte schieben können. Nach einer kleineren Konsolidierung seien die Notierungen dann am Nachmittag weiter angestiegen. Das TH sei bei 12.175 Punkten formatiert worden. Der Index habe dieses Niveau im Nachgang dann wieder aufgegeben und sich unter die 12.140 Punkte begeben, wo er dann auch bis Handelsschluss verblieben sei.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.163/65 Punkte weiter bis in den Bereich der 12.169/71 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei leicht überschritten worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.072/70 Punkte knapp an den nächsten Anlaufbereich bei 12.062/60 Punkten gegangen. Damit habe das Setup gestern gut gepasst.TH: 12.175 (Vortag: 12.255)/ TT: 12.063 (Vortag: 12.130)/ Xetra-Schluss: 12.123 (Vortag: 12.167)/ Range: 112 Pkte (Vortag: 120 Pkte)Chartcheck:Sobald der DAX unter die 12.000 Punkte rutsche und dies auf TS Basis bestätige, könnten rasch weitere Abgaben einsetzen, die unter 11.900/880 Punkten auch dynamischen Charakter haben könnten. Heute könnte der Bereich bei 12.085/100 Punkten bzw. bei 12.134 Punkten die maximalen Anlaufbereiche auf der Oberseite sein, wobei nicht sicher sei, ob der DAX das GAP schließen könne. Auf der Unterseite seien die 12.000 Punkte das Maß der Dinge. Gehe es unter dieses Level, wären übergeordnet die 11.945 und dann die 11.880 Punkte die nächsten Anlaufbereiche auf den Unterseite.