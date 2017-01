Mit Blick auf die USA sei in diesem Kontext beispielsweise festzuhalten, dass die Finanzsituation des Staates im Laufe von 2017 zum Spielverderber werden könnte; die von der Regierung geplanten Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme würden Geld kosten und damit das Defizit im Staatshaushalt erhöhen.



Ob der Kongress der Regierung angesichts des fiskalischen Umfeldes sehr große Spielräume einräumen werde, müsse nun abgewartet werden. Die Analysten sähen an dieser Stelle schon ein größeres Potenzial für Enttäuschungen. In jedem Fall eskomptiere der Aktienmarkt mittlerweile ein recht positives ökonomisches Umfeld in den Vereinigten Staaten. Dieser am aktuellen Rand bereits zu beobachtende Optimismus könne in der näheren Zukunft durchaus zum Bumerang werden und auf die Kurse drücken. Die in dieser Woche noch zur Veröffentlichung anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten (sprich die beiden ISM PMIs und der Arbeitsmarktbericht) sollten nach Auffassung der Analysten allerdings noch keine größeren Zweifel an der Robustheit des US-Aufschwungs wecken. Angesichts der Stärke im Vormonat, die fast schon als Euphorie gewertet werden könne, wäre wohl selbst eine gewisse Abschwächung des ISM PMI Non-Manufacturing kein großes Problem und könnte sogar als "gesunde" Entwicklung gewertet werden.



Feiertagsbedingt würden heute einige Handelsplätze in Asien geschlossen bleiben. Mit Blick auf die Stimmung an den Börsen (insbesondere in Emerging Asia) sollte auch im Jahr 2017 die Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft von herausragender Bedeutung sein. Nicht zuletzt die jüngsten Meldungen, dass Staatspräsident Xi Jinping auch bereit sei, für das Jahr 2017 ein Wachstum von weniger als 6,5% zu tolerieren, um mit dem globalen Umfeld und den eigenen Herausforderungen umzugehen, könnten Implikationen für Chinas Handelspartner in Asien haben. Ein geringeres Wachstumstempo in der größten asiatischen Volkswirtschaft könnte die Aussichten vieler international ausgerichteter Unternehmen belasten. (02.01.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach der Jahresendrally in 2016 startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kaum verändert im Bereich von 11.400 Punkten in das neue Jahr und konnte dann im frühen Handel zulegen, so die Analysten der Nord LB.Die Stimmung bei den Marktteilnehmern bleibe damit auch zum Start des Handelsjahres gut. Vor allem die Hoffnungen auf eine positive Entwicklung der US-Wirtschaft scheinen die Kurse an den globalen Aktienmärkten momentan noch immer zu stützen, so die Analysten der Nord LB. Aus einer politischen Perspektive betrachtet hätten die ökonomischen Pläne des neuen US-Präsidenten Donald Trump bei den Marktteilnehmern offenbar einen ausgeprägten Optimismus geweckt. Vor allem die Steuersenkungsvorhaben der neuen US-Regierung scheinen bei den Anlegern gut anzukommen, so die Analysten der Nord LB. Diese Sichtweise der Dinge sei natürlich nachvollziehbar. Allerdings sei damit schon viel Optimismus eingepreist. Insofern würden die Marktteilnehmer durchaus existierende Risiken derzeit sehr weitgehend ausklammern.