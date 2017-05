Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der ersten Handelsstunde zeigte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern mit einer High-Low-Spanne von über 80 Punkten eine ordentliche Schwankungsbreite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Danach habe allerdings leider das Motto gegolten: "außer Spesen nichts gewesen", denn im weiteren Handelsverlauf seien die deutschen Standardwerte innerhalb der Handelsspanne der ersten Stunde verblieben. An den auf diese Weise entstehenden "inside candles" im Stundenbereich sowie den kleinen Körpern der letzten Tageskerzen lasse sich die aktuelle Suche nach Orientierung festmachen.



Unter dem Strich würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt bei der Marschroute der letzten Tage bleiben: Eine erste Unterstützung bestehe in Form des jüngsten Verlaufstiefs bei 12.490, dessen Bedeutung zusätzlich durch die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.479 Punkten) unterstrichen werde. Charttechnisch noch bedeutender seien allerdings die alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten. Ohne ein Abgleiten unter die zuletzt genannte Bastion, besitze das beschriebene Kräftesammeln einen unverändert konstruktiven Charakter. Beim Überwinden der beschriebenen Lethargie könnte dem DAX - wie so oft - der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) helfen . (31.05.2017/ac/a/m)