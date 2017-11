Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag hatte es in sich! Zum einen musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) per Mini-Abwärtsgap (13.000 zu 12.996 Punkte) die 38-Tage-Linie (akt. bei 13.022 Punkte) preisgeben, zum anderen ging es danach nochmals eine ganze Etage tiefer (Tagestief bei 12.848 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das sei aber nur die halbe Wahrheit, denn in der Folge hätten die deutschen Standardwerte ihre Verluste eingrenzen können. Die beschriebene Erholung sorge für die Ausprägung eines weißen "Hammers". Dieses Candlestickumkehrmuster durchbreche damit auch die Serie von sechs roten Tageskerzen in Folge. Unter dem Strich habe deshalb die Unterstützung in Form des ehemaligen Allzeithochs bei 12.952 Punkten gerade noch einmal verteidigt werden können. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Anstieg über die obere Gapkante der jüngsten Kurslücke (13.000 Punkte) - gleichbedeutend mit einer "bullishen" Auflösung des beschriebenen "Hammers" - als Signalgeber für eine DAX-Erholung definieren. Begünstigt werde eine solche Aufwärtsreaktion durch die freundlich zu interpretierenden Kurzfristindikatoren im Stundenbereich (z. B. RSI, MACD). Als erstes Erholungsziel diene dann die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.167 Punkten). (16.11.2017/ac/a/m)