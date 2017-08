Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Hopp oder Topp - Die Entscheidung naht". So lautete unsere gestrige Überschrift, die sich sofort bewahrheiten sollte. Schließlich sorgt die gestrige DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung für einen faden Beigeschmack, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als erster Belastungsfaktor sei zunächst einmal das gestrige Abwärtsgap (12.064 zu 12.032 Punkten) zu nennen. Einen weiteren Hemmschuh stelle das Abgleiten unter die 200-Tages-Linie (akt. bei 12.010 Punkten) dar. Immerhin hätten sich die deutschen Standardwerte am Nachmittag von ihrem Tagestief (12.869 Punkte) erholen können, so dass letztlich die Haltezone aus dem Tief vom 11. August (11.935 Punkte) und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit November 2016 (11.891 Punkte) habe verteidigt werden können. Im Zusammenspiel mit den Vorgaben sorge dies für einen kleinen Hoffnungsschimmer.



Um allerdings den größten Druck vom DAX® zu nehmen, müsste das Aktienbarometer zumindest die Kombination aus der oben genannten 200-Tages-Glättung und der gestrigen Abwärtskurslücke zeitnah zurückerobern. Ohne diese positive Weichenstellung bleibe Anlegern indes der Korrekturmodus der letzten zwei Monate erhalten und die Parallele zum Abwärtstrend seit Juni (akt. bei 11.698 Punkten) markiere dabei die nächste Rückzugslinie. (30.08.2017/ac/a/m)