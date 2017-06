FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Handelsverläufen der vergangen Tage war es zunächst keine Überraschung, dass der DAX gestern erneut um die 12.600er Marke schwankte, so die Analysten der Helaba.Diese habe auch dafür gesorgt, dass ein Richtungswechsel des tertiären Trends nicht vollzogen worden sei. Kurzfristig werde sich zeigen, ob der DAX nach einer längeren Phase der Konsolidierung nun wieder über ausreichend Kraft verfüge, um die zuletzt etablierte Handelsrange auf der Oberseite zu verlassen.Im April habe der DAX an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterhalb der 21-Tageslinie geschlossen, um anschließend mit einem Momentumschub deutlich nach oben zu laufen. Eine Parallele dazu sei, dass aktuell wieder fünf Schlusskurse unter dem skizzierten Durchschnitt markiert worden seien. Der Unterschied bestehe jedoch darin, dass der DAX im April zuvor deutliche Kursverluste zu verzeichnen gehabt habe, was in dieser Form derzeit nicht der Fall gewesen sei. Insofern könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich ein ähnlich dynamischer Ausbruch ergebe. Zunächst gelte es, den Widerstand in Form einer Strukturprojektion bei 12.730 Zählern im Auge zu behalten. Weitere, markante Marken würden sich bei 12.791 (obere Begrenzung des Price-Range-Channels) sowie bei 12.814 (144er Regression) Zählern finden. Auf der Unterseite sei der deutsche Leitindex im Bereich von 12.569/12.544/12.504 Punkten sehr gut abgesichert. (02.06.2017/ac/a/m)