In den USA würden heute weitere Quartalsberichte veröffentlicht, wenngleich festzustellen sei, dass kaum noch, für den Gesamtmarkt relevante Unternehmen auf der Agenda stünden. U.a. würden Chevron (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 0,64 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 0,62 USD ausgehen würden), Colgate-Palmolive (0,75 vs. 0,76), Air Products Chemicals (1,48), General Dynamics (2,52) und Honeywell (1,74) die Bücher öffnen.



Oben haben die Analysten der Helaba bereits darauf verwiesen, dass beim DAX ein "spinning top" ausgebildet wurde. Dieses und verschiedene negative Divergenzen würden zeigen, dass die Schwungkraft bereits wieder etwas nachlasse. Insgesamt dürfe auch nicht vergessen werden, dass der Index seit dem Tief vom 27.06.2016 rund 2.500 Zähler zugelegt habe. Entsprechend befinde sich der DAX bereits in der Nähe verschiedener Expansionsmarken. Zunächst sei bei 11.780 Zählern der 100%-Wert aus der Bewegung mit den Bezugspunkten von 9.214/10.712/10.206 erreicht worden, wodurch ein harmonischer Fibonacci-Impuls abgeschlossen worden sei. Weitere Marken, welche sich mithilfe der skizzierten Bezugspunkte herleiten lassen würden, fänden sich bei 12.067 und 12.213 Zählern. Bei Letztgenannter handle es sich um das 127,2%-Level. Spätestens dann werde sich zeigen, ob der Aufwärtsschub noch weiteren Spielraum habe.



In der Theorie werde unterstellt, dass ein nachhaltiges Überwinden der ersten abgeleiteten Expansion zu einem Erreichen der zweiten Ableitung (161,8% bei 12.765 Punkten) führen würde. Ein neuer Rekordstand beim DAX wäre die Folge. (27.01.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der am Mittwoch begonnene, dynamische Aufwärtsschub des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte sich gestern fort, wenngleich die Kursgewinne im Verhältnis moderat ausgefallen sind, berichten die Analysten der Helaba.Immerhin sei bei 11.893 Zählern ein neues Jahreshoch markiert worden. Großartig neue Erkenntnisse habe es nicht gegeben. Bemerkenswerterweise hätten die sich weiter in Rekordlaune befindliche Wall Street und ein schwächerer Euro keine Impulse liefern können. Insofern werde sich in den kommenden Tagen zeigen müssen, über wie viel Kraft der Index noch verfüge, zumal die Tageskerze von gestern einem so genannten "spinning top" entsprochen habe und gleichzeitig die Oszillatoren bereits eine deutlich überkaufte Konstellation anzeigen würden. Heute werde der deutsche Aktienmarkt etwas schwächer in den Handel starten.