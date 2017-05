Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das im dünnen Handel - bedingt durch den Feiertag in den USA und Großbritannien - erzielte kleine Plus des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann die charttechnische Ausgangslage auf Wochenbasis nicht recht aufpolieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie in den letzten Tagen erweiset sich damit die Parallele (Akt. Bei 12.791 Punkten) zum Aufwärtstrend seit Februar 2017, die bis zum Hoch vom Mai 2016 zurückverfolgt werden könne, als zu hohe Hürde. Dieses Innenhalten, hinterlasse bei den technischen Indikatoren seine Spuren.



So notiere das 4-Wochen-Momentum, welches im Rahmen des HSBC-Trendkompasses eine Trendumkehr frühzeitig aufzeigen solle, im negativen Bereich, während der RSI heißgelaufen sei. Des Weiteren liege der MACD gefährlich nah an seiner Triggerlinie. Als erste Unterstützung diene die Kombination aus dem zyklischen Tief vom Ende April 2017 (12.414 Punkte), dem Hoch vom April 2015 (12.391 Punkte) und dem Hoch von Anfang April 2017 (12.376 Punkte). Ohne eine Verletzung dieser Marken gelte beim DAX weiterhin das Motto "im Zweifel für den Angeklagten", denn dann habe der zugrundeliegende Haussetrend unverändert Bestand. (30.05.2017/ac/a/m)