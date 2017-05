FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Wer den Brückentag für ein langes Wochenende nutzte hat am deutschen Aktienmarkt nicht allzufiel verpasst, so die Analysten der Helaba. DAX habe bei geringen Umsätzen innerhalb einer Range von rund 80 Zählern geschwankt. Auf Basis des Schlusskurses (12.602) könne festgestellt werden, dass der Index bereits seit einigen Tagen förmlich an dieser Marke klebe. Der zuletzt deutlich zur Schwäche tendierende Ölpreis sowie die schwindende Hoffnung, dass die mit der Wahl von Donald Trumps vom Markt eingepreisten Hoffnungen in Erfüllung gehen könnten, würden auf dem Markt lasten. Neue Impulse seien derzeit Mangelware, sodass es sinnvoll erscheine, den verstärkt auftretenden, charttechnischen Schwächeanzeichen, Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu gleich mehr. Heute werde der DAX mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten.Im Chartbild des DAX würden sich verstärkt Schwächeanzeichen häufen. Aktuell seien diese, zumindest kurzfristig, nur als Warnsignal zu verstehen. Allerdings sei der DAX am Freitag sowohl unter die Instantaneous Trendline als auch unter die 21-Tages-Linie auf Schlusskursbasis abgerutscht. Insofern drohe der tertiäre Trend negativ zu werden. Zu einer deutlichen Eintrübung würde es jedoch mit einem Rutsch unter die massive Unterstützung im Bereich von 12.500 Zählern kommen.Bemerkenswert sei zudem, dass mittlerweile 43 Prozent der DAX-Werte unterhalb des 55Tagedurchschnitts notieren und damit einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden. Dies und die bereits an dieser Stelle mehrfach beschriebene Konstellation im Monatschart würden zeigen, dass die Risiken zuletzt zugenommen hätten. Dieser Eindruck werde auch von den mehrheitlich Richtung Süden tendierenden Oszillatoren untermauert. Sollte es zu einem Bruch der 12.500er Unterstützung kommen, finde sich ein erstes Kursziel in Form einer Strukturprojektion bei 12.338 Zählern. Weitere Supports würden sich bei 12.244, 12.193 und 12.049 Zählern definieren lassen. (29.05.2017/ac/a/m)