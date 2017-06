Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.680 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 14 Punkte über dem TS von gestern Abend aber 101 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.660 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.674/77, die 12.682/84 und dann die 12.694/98 Punkte zu erreichen. Über der 12.698 Punkte-Marke könnte der DAX dann weiter laufen. Anlaufbereiche wären die 12.705/07 und dann die 12.711/14 Punkte. An beiden Marken könnte der DAX zunächst hängen bleiben. Schaffe er es über die 12.714 Punkte, wären weitere Ziele auf der Oberseite erreichbar. Anlaufmarken könnten die 12.728/30, die 12.738/40 und dann die 12.748/51 Punkte sein. Über der 12.748 Punkte kämen dann noch die 12.758/61 und die 12.767/70 Punkte in Betracht. Die Experten würden nicht davon ausgehen, dass es der DAX heute schaffe, sich nachhaltig über die 12.760 Punkte zu schieben, bzw. das TH von gestern zu erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.660 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.655/53, bis 12.638/35 und dann bis 12.625/23 Punkte gehen könnten. Komme es bei 12.625/23 keiner Erholung, so wären die 12.615/12, die 12.600/595 Punkte und dann die 12.578/75 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Sollte der Index bis 12.575 Punkte zurücksetzen, so könnten hier vergleichsweise gute Chancen auf Erholungen bestehen. Würden diese nicht gelingen, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.560/58, 12.545/42 und dann bis 12.525/20 Punkte gehen könnten. Bei etwas dynamischeren Abgaben könnten auch die 12.510/08 bzw. die 12.493/90 Punkte erreicht werden. Spätestens hier könnte sich dann eine größere Erholungsbewegung einstellen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.702/44/62/80 als auch bei 12.8074/35/56/71/98 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.930/59/81 als auch bei 13.011/77 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.653/31/19 als auch bei 12.587/62/28 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.454 als auch bei 12.372/22 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.710 (12.758) bis 12.625 (12.520) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.06.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.781 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe der DAX sein TH formatiert. Von hier aus sei es dann in kleineren Schritten abwärts gegangen, ohne dass es zu einer deutlicheren Erholung gekommen wäre. Am frühen Nachmittag habe der Index dann an die 12.700 Punkte zurückgesetzt und diese dann mit zunehmender Handelsdauer unterschritten. Die Bullen hätten nicht verhindern können, dass es zu einem Xetra-Schluss unter der 12.700 Punkte gekommen sei. Nachbörslich sei der DAX dann noch etwa abgerutscht und bei 12.666 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.780 Punkte weiter bis 12.795/800 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch nicht ganz erreicht worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.767 Punkte ebenfalls knapp unter den nächsten Anlaufbereich bei 12.661/57 Punkten gegangen. Hier seien es zwei Punkte mehr gewesen. Auf der Oberseite hätten zwei Punkte gefehlt.Chartcheck:Der DAX habe die positiven Vorgaben vom Freitag letzter Woche nicht genutzt. Er hätte gestern den Ausbruch bestätigen sollen, was er nicht gemacht habe. Stattdessen sei er wieder in seinen Keil zurückgefallen, und sei heute Morgen auch unter die 20-Tages-Linie gerutscht. Gemeinsam mit der gestrigen Tageskerze sei das Chartbild aktuell bärisch zu interpretieren. Die Bullen hätten heute nur eine Chance, wenn es ihnen gelinge, den Index auf Stundenschluss möglichst rasch über die 12.700 Punkte zu schieben.TH: 12.793 (Vortag: 12.881)/ TT: 12.655 (Vortag: 12.730)/ Xetra-Schluss: 12.690 (Vortag: 12.823)/ Range: 138 Pkte (Vortag: 151 Pkte)