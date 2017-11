Der DAX sei heute Morgen bei 13.118 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 76 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen und 9 Punkte unter dem TS/WS von Freitagabend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.140 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.155/57, die 13.166/68 und dann die 13.180/82 bzw. die 13.193/95 Punkte die ersten Anlaufziele. Könne sich der DAX bis in den Bereich der 13.182/95 Punkte schieben, so könnte er hier Probleme haben, weiter zu kommen, bzw. er könnte mehrere Versuche benötigen, über die 13.195 Punkte zu kommen. Würden sich die Bären hier durchsetzen, könnte die Aufwärtsbewegung hier auch insgesamt beendet sein.



Werde dieses Level aber dynamisch und mit Momentum angelaufen, so wäre denkbar, dass sich der DAX über die 13.195 Punkte schieben könnte. Dann wären die 13.207/09, die 13.217/19 und dann die 13.235/38 Punkte die nächsten Anlaufziele. Mit dem Überschreiten der 13.238 Punkte wären die 13.244/46, die 13.258/60, die 13.272/74 bzw. die 13.285/87 Punkte die nächsten relevanten Anlaufmarken. Gehe es über die 13.285/87 Punkte, so wären die 13.297/99, die 13.305/07, die 13.318/20 und die 13.331/33 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.140 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.128/26, die 13.110/08 bzw. die 13.104/02 Punkte erreichen. Im Bereich der 13.110/02 Punkten bestünden gute Chancen auf Erholung. Komme es hier aber zu keinen Erholungen, wären weitere Abgaben denkbar, die bis 13.088/86, bis 13.072/70, bis 13.058/55 und dann weiter bis an die 13.036/34 Punkte gehen könnten.



Rutsche der DAX heute unter die 13.034 Punkte, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 13.018/16, bis 13.005/02 und dann weiter bis 12.990/88 Punkte gehen könnten. Auch bei 13.002/12.988 Punkten bestünden vergleichsweise gute Chancen auf Erholung. Würden sich diese nicht einstellen, so könnte sich die Abwärtsbewegung noch weiter ausdehnen. Anlaufmarken wären dann die 12.975/73, die 12.963/61 und die 12.9428/40 Punkte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.148/58/73/92 als auch bei 13.214/40/57/80 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.302/31 als auch bei 13.343 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.116/11 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.095/81/56/18 als auch bei 12.978/66/39 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.195 (13.285) bis 13.107 (13.070) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (13.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitagmorgen bei 13.194 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe am Morgen versucht, über die 13.200 Punkte zu kommen, was er auch geschafft habe. Allerdings sei es ihm nicht gelungen, sich über der 13.200 Punkte-Marke festzusetzen. Was gefolgt sei, seien kleinere Rücksetzer gewesen, die bis in den Bereich der 13.130 Punkte gegangen seien. Hier hätten die Bullen wieder zugegriffen und hätten den DAX in Richtung Norden geschoben, ohne jedoch die 13.200 Punkte-Marke erneut erreichen zu können. Am Nachmittag sei es dann wieder abwärts gegangen, wobei der DAX das TT des Vortags um 2 Punkte verfehlt habe. Der Index sei bei 13.127 Punkten aus dem Xetra-Handel gegangen. Nachbörslich sei es dann seitwärts gegangen. Der DAX sei bei 13.125 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.205/08 Punkte weiter bis in den Bereich der 13.220/22 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 3 Punkte verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 13.123/21 Punkte knapp unter das nächste Anlaufziel bei 13.113/11 Punkten gegangen.TH: 13.217 (Vortag: 13.406)/ TT: 13.109 (Vortag: 13.107)/ Xetra-Schluss: 13.127 (Vortag: 13.183)/ Range: 108 Pkte (Vortag: 299 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.285/13.217/ Tief: 13.082/13.109Das Chartbild des DAX bleibe nach wie vor bullisch, wobei sich das Chartbild mit dem Wochenschluss unter der 13.150 Punkte-Marke eingetrübt habe. Werde dies heute bestätigt, würden sich die Bedingungen für die Bullen eintrüben. Schaffe es der DAX aber, einen Tagesschluss über der 13.200 Punkte-Marke zu formatieren, könnten sich in den nächsten Handelstagen weitere Erholungen einstellen. Aktuell notiere der DAX unter der 20 Tages-Linie im Daily. Dieses Level (13.190/95 Punkte) müsse er überschreiten. Denkbar sei aber auch, dass er mit diesen Bemühungen scheitere. Dann wären weitere Abgaben denkbar, die bis 12.900/800 Punkte gehen könnten.Ausblick für den heutigen Handelstag: