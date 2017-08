Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die positive Stimmung vom Wochenauftakt nur bedingt nutzen können und sich zum Ende des Handelstages lediglich mit einem minimalen Plus verabschiedet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei hätten die Bullen die vorübergehend erklommene Marke von 12.200 Punkten nicht halten können. Allerdings liege der DAX weiterhin im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (akt. 12.218 Punkte), welche im Rahmen der Bollinger Bänder eine bedeutende Rolle spiele.

Bei deren Überschreiten werde das obere Band (akt. bei 12.439 Punkten) zum Kursziel.

Der Sprung könnte somit den entscheidenden Rückenwind liefern, um die weiter bestehenden Widerstände in Form des jüngsten Verlaufshochs (12.336 Punkte), des Abwärtstrends seit Juni (akt. bei 12.338 Punkten) und der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.365 Punkten) zu überwinden.



Erfreulich seien die frischen Einstiegssignale bei Stochastik und MACD.

Im Börsenorchester würden aber nicht alle Sopran singen, das Momentum und die Relative Stärke nach Levy hätten einen Bariton läuten lassen und würden so zur Vorsicht mahnen. Um für eine weiterhin bullishe Stimmlage zu sorgen, sollte die obere Kante (12.097 Punkte) der jüngsten Aufwärtskurslücke nicht mehr geschlossen werden. Ansonsten drohe ein Wiedersehen mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.928 Punkten). (16.08.2017/ac/a/m)