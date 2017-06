Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern seine zwischenzeitlichen Zugewinne nicht über die Ziellinie retten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Entwicklung spiegele sich in dem markanten Docht der gestrigen Tageskerze sowie dem vierten kleinen Kerzenkörper in Serie wider. Unter dem Strich bleibe die Ausgangslage des Aktienbarometers damit im Vergleich zu den Vortagen unverändert. Ohne ein Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten besitze die Verschnaufpause der letzten Tage einen grundsätzlich konstruktiven Charakter, zumal zuvor mit dem Tief vom 18. Mai bei 12.490 Punkten und der 38-Tage-Linie (akt. bei 12.480 Punkten) bereits ein wichtiger Auffangbereich zur Verfügung stehe.



Auf der Oberseite bilde dagegen das gestrige Verlaufshoch im Zusammenspiel mit dem Pendant vom 23. Mai bei 12.703/9 Punkten eine wichtige Hürde: Gelinge der Sprung darüber, dürfte die jüngste Verschnaufpause beendet sein und die Parallele (akt. bei 12.761 Punkten) zum Aufwärtstrend seit Februar definiere die einzig verbliebene Hürde auf dem Weg zum bisher bestehenden Allzeithoch von Mitte Mai bei 12.842 Punkten. Diese Interpretation unterstütze auch die aktuelle Sentimenterhebung der AAII: Bei nur 27 % Bullenanteil unter den US-Privatanlegern sei von Euphorie weiterhin keine Spur. (01.06.2017/ac/a/m)