Von der Dynamik des Vortages war gestern beim DAX zwar nichts mehr zu spüren, aber immerhin konnte das Aktienbarometer die jüngsten Zugewinne weiter ausbauen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Aufbrechen der Schiebezone zwischen 11.645/92 Punkten und gut 11.400 Punkten sowie das Aufwärtsgap bei 11.596/11.669 Punkten würden die Analysten gegenwärtig für die wichtigsten Katalysatoren halten. Hilfreich erscheine ihnen zusätzlich ein Blick in die USA: Die neuen Allzeithochs seitens der amerikanischen Standardwerte seien durch neue Verlaufshochs bei der Advance-/Decline-Linie bestätigt worden, d. h. die Mehrzahl der an der NYSE notierten Papiere bestätige die jüngsten Ausbrüche. Gleichzeitig signalisiere das Sentiment keinerlei Euphorie. Schließlich gebe es gemäß der aktuellen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) derzeit unter den amerikanischen Privatanlegern mehr Bären (33,5%) und Neutrale (34,9%) als Optimisten (31,6%). Unter dem Strich sei die Ausgangslage für den DAX also günstig, um perspektivisch das bisherige Allzeithoch bei 12.391 Punkten ins Visier zu nehmen. Das Hoch vom Mai 2015 bei 11.920 Punkten markiere auf dem Weg in diese Region eine der wenigen verbliebenen charttechnischen Hürden.