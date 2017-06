Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.733 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 37 Punkte über dem TS von gestern Abend und 84 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen. Die Vorgaben seien damit auch heute positiv.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.740 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.752/55 und dann die 12.767/70 bzw. die 12.788/90 Punkte zu erreichen. Könne sich der DAX über diese Marke schieben, wären die 12.804/08, die 12.818/20 und die 12.828/31 Punkte die nächsten Anlaufmarken. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Gehe es über die 12.831 Punkte, wären die 12.845/48, die 12.859/61, die 12.869/72 und dann das ATH die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.740 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.728/26 und dann bis 12.715/12 Punkte gehen könnten. Komme es hier zu keiner Erholung, so wären die 12.707/04, die 12.694/90 Punkte und dann die 12.680/77 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Sollte der Index bis 12.677 Punkte zurücksetzen, so könnten sich hier Erholungen einstellen. Würden diese nicht gelingen, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.666/64, 12.655/52 und dann bis 12.642/40 Punkte gehen könnten. Bei etwas dynamischeren Abgaben könnten auch die 12.634/32 Punkte erreicht werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.737/46/59 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.789 als auch bei 12.830 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.702 als auch bei 12.692/74/64/41/29/11 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.590/66/42/30 als auch bei 12.467 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.767 (12.808) bis 12.704 (12.677) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.06.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.649 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Kurz nach Aufnahme des Xetra-Handels habe der DAX, im Rahmen eines kleinen Rücksetzers, sein TT markiert. Dieser Rücksetzer sei aber sofort wieder zurückgekauft worden. Die Bullen hätten den Index wieder über die 12.640 geschoben und versucht, den WS bei 12.670 Punkten zu nehmen, seien aber gescheitert. Was gefolgt sei, sei ein erneuter kleiner Rücksetzer gewesen, den die Bullen nutzen würden, den DAX erneut in Richtung der 12.670 Punkte zu schieben. Diese Marke sei erst nachbörslich überwunden worden. Der DAX habe weiter zugewonnen und sich bis Handelsschluss an die 12.696 Punkte schieben können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dax zunächst Probleme haben könnte, die 12.670/75 Punkte zu überwinden. Dies habe sich auch so eingestellt. Mit dem Überwinden der Marke sei der Weg dann frei gewesen. Mit dem Überwinden der 12.684/86 Punkte sei der Dax exakt an das nächste Anlaufziel bei 12.696/99 Punkten gelaufen. Damit habe das Setup auf der Oberseite sehr gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.638/35 Punkte dann knapp unter die nächste Anlaufmarke bei 12.623/21 Punkten gegangen.Chartcheck:Gestern habe der DAX seinen Ausbruch nach Norden geschafft. Nachdem er die letzten beiden Handelswochen nicht von der Stelle gekommen sei, habe er sich jetzt über die wichtige 12.710/15 Punkte schieben können. Damit habe er Potenzial, weiter nach oben zu laufen und das ATH anzugreifen. Er habe sich mit dem Move gestern wieder über die 20-Tages-Linie geschoben, die lange gedeckelt habe. Der Index befinde sich aktuell an der OK seines Keils. Sollte er heute einen TS/WS über 12.770 Punkte formatieren, könne dies sehr bullisch interpretiert werden.TH: 12.699 (Vortag: 12.711)/ TT: 12.618 (Vortag: 12.579)/ Xetra-Schluss: 12.665 (Vortag: 12.615)/ Range: 81 Pkte (Vortag: 132 Pkte)