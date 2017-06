Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Die anstehenden Wahlen und Notenbanksitzungen sind eine Nagelprobe für den DAX."



"Die EZB dürfte am Donnerstag Eurolands Konjunkturperspektiven etwas optimistischer bewerten."



"Die wichtigen Events dürften im Juni wieder zu mehr Schwankungen an den Märkten führen."



"Bis Jahresende sollte der Euro noch stärker tendieren." (02.06.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Schneller als erwartet hat sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder an seine Höchststände herangepirscht, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Die nächsten Tage würden mit den anstehenden Wahlen und Notenbanksitzungen sowie wichtigen Makrodaten zeigen, wie stabil er und die Aktienmärkte insgesamt wirklich seien.Hinsichtlich Wahlen stünden am Donnerstag die Parlamentswahlen in Großbritannien und am darauf folgenden Sonntag der erste diesbezügliche Wahlgang in Frankreich an. Notenbankseitig tage nächste Woche zudem am 8. Juni die EZB.