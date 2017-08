Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Physik versucht man durch die Beobachtung der kleinen die großen Dinge des Universums zu erklären. Diese Sichtweise wollen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt jetzt auch auf den DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) anwenden und uns den Stunden-Chart ansehen.



Der deutsche Leitindex befinde sich seit nun rund zwei Monaten in einer abwärtsgerichteten Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 12.279 Punkten). Dabei werde deutlich, dass bisweilen die Bären das Marktgeschehen dominiert hätten und den DAX® die überwiegende Zeit unter der 200-Stunden-Linie (akt. bei 12.186 Punkten) gehalten hätten. Gestern hätten die Bullen indes den dritten Angriff auf die oben genannte Glättungslinie gestartet. Wenn diese nachhaltig überwunden werde, sei der passende Nährboden geschaffen, um erfolgreich die "bullishe" Auflösung der aufwärtstrendbestätigenden Flaggenformation in Angriff zu nehmen. Unterstützung erhalte der DAX® vom MACD, der gestern auf Stundenbasis ein frisches Kaufsignal gezeigt habe. Zudem habe die Mittellinie des Trendkanals (akt. bei 12.005 Punkten) jüngst verteidigt werden können.



Scheitere der DAX® dagegen erneut auf der Oberseite, müsse ein Wiedersehen mit der Kombination aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 11.974 Punkten), den Tiefs vom April und August (11.942/35) sowie dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von November 2016 bis Juni 2017 (11.891 Punkte) einkalkuliert werden. (23.08.2017/ac/a/d)