Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index zurück über die 11.490/95 Punkte Marke zu schieben. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 11.505/09 und dann die 11.515/18 Punkte zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wären die nächsten Anlaufziele die 11.528/30, die 11.542/45 und dann die 11.550/55 Punkte. Laufe der DAX bis in den Bereich der 11.550/55 Punkte, so könnten sich hier Rücksetzer ausbilden. Schaffe es der Index über die 11.555 Punkte, wäre der Weg an die 11.565/67, die 11.574/77 und dann an die 11.585/90 Punkte frei. Könne sich der DAX heute über die 11.590 Punkte schieben, so könnte er dann noch die 11.604/08, die 11.621/25 und dann die 11.632/35 Punkte anlaufen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.490 Punkte-Marke halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.471/67 und dann weiter bis 11.458/55 Punkte gehen könnten. Rutsche der Index unter die 11.455 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken bei 11.440/36, bei 11.427/24 und dann bei 11.412/08 Punkten zu suchen. Setze der DAX bis in diesen Bereich zurück, so bestünden hier gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Gehe es unter die 11.408 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken bei 11.394/92 und bei 11.385/82 Punkten zu suchen. Auch bei 11.385/82 Punkten bestünden Chancen der Erholung. Werde die 11.400 Punkte aber in einem dynamischen Abwärtsimpuls angelaufen, so könnte der DAX auch bis 11.365/60 und dann weiter bis 11.342/38 Punkte durchrutschen. Dies wäre allerdings bärisch zu interpretieren.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.523/49/65/92 als auch bei 11.612/38/52/61 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 11.707/38 als auch bei 11.863 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.486/83/77/63/29/09 als auch bei 11.374/61 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.352 als auch bei 11.338 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



11.582 (11.625) bis 11.408 (11.365) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.02.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 11.655 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich sei er vergleichsweise deutlich abgerutscht und die 11.600 Punkte-Marke unterschritten. Den Bullen sei es aber bei 11.570 Punkten gelungen, den Index in einer dynamischen Aufwärtsbewegung fast an die 11.700 Punkte zu schieben. Hier sei es dann aber, trotz einiger Versuche, nicht weiter gegangen. Was gefolgt sei, seien ausgeprägte Abgaben gewesen, die den DAX bis zum Abend an und unter die 11.500 Punkte gebracht hätten. Es sei bei 11.479 Punkten zwar eine Stabilisierung aber keine wirkliche Erholung gelungen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überwinden der 11.670 Punkte das nächste Anlaufziel bei 11.682/84 Punkte erreichen könnte. Diese Marke sei um 1 Punkt verfehlt worden. Wie erwartet hätten sich keine nachhaltigen Notierungen über der 11.700 Punkte-Marke eingestellt. Damit habe das Setup auf der Oberseite sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 11.538 Punkte deutlich unter das Anlaufziel bei 11.515 Punkten gegangen. Damit habe das Setup auf der Unterseite nicht gepasst.TH: 11.681 (Vortag 11.694)/ TT: 11.479 (Vortag: 11.624)/ Xetra-Schluss: 11.501 (Vortag: 11.651)/ Range: 202 Pkte (Vortag: 70 Pkte)Der DAX sei heute Morgen bei 11.478 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 32 Punkte unter dem TS von gestern Abend und 177 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen gestartet.