Tradegate-Aktienkurs DATA MODUL-Aktie:

75,151 EUR -3,52% (12.05.2015, 16:03)



ISIN DATA MODUL-Aktie:

DE0005498901



WKN DATA MODUL-Aktie:

549890



Ticker-Symbol DATA MODUL-Aktie:

DAM



Kurzprofil DATA MODUL AG:



DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901, WKN: 549890, Ticker-Symbol: DAM) ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Flachdisplays, kompletten Informationssystemen, Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt in Deutschland, Europa, Asien und den USA Displays, elektronische Baugruppen und Systeme für die Bilddarstellung, -erfassung und -übertragung. Die Zentrale der DATA MODUL befindet sich in München, die Produktion erfolgt in Weikersheim nahe Würzburg. Abnehmer der konfektionierten oder individuell gefertigten Produkte sind Hersteller für Medizintechnik, Informationstechnologie, Unterhaltungselektronik, Verkehrsbetriebe, Telekom, Maschinen- und Anlagebauer sowie die Automotive-Industrie. (12.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DATA MODUL-Aktienanalyse von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901, WKN: 549890, Ticker-Symbol: DAM).Das Unternehmen habe 2016 und in Q1 2017 seine Wachstumsdynamik bestätigt und Rekordwerte beim Umsatz und EBIT erreicht (u.a. Q1 2017: Umsatz: 58,0 (49,8) Mio. Euro; EBIT: 5,5 (4,0) Mio. Euro). Mittelfristig habe es sich das Ziel gesetzt "one of the wortd's leading Visual Solution providers" zu werden. Als Treiber wuerden die Analysten die Digitalisierung der Bildschirme in der Industrie sehen. Ferner beschleunige DATA MODUL das Wachstum durch Innovationen mit margenstarken Eigenprodukten (u.a. Optical Bonding, Digital Signage) und die Auslandsexpansion (USA, Skandinavien, Asien). Mit der erlangten ISO-Zertifizierung sei dem Unternehmen außerdem der Eintritt in den Medizintechnikmarkt gelungen. Die Analysten würden deswegen ein starkes Wachstum (Umsatz und EBIT 2018e: +22% bzw. +46% ggü. 2016) erwarten. Der Titel werde zunehmend durch den angekündigten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Arrow bzw. die erwartete Ausgleichszahlung (mindestens das EPS für 2017e) geprägt.Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, bewerten daher die DATA MODUL-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 50,00 auf 82,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 12.05.2017)Xetra-Aktienkurs DATA MODUL-Aktie:77,30 EUR -0,26% (12.05.2015, 17:22)