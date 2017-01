Der europäische Kontinent, der drei Jahre lang hinter den USA gelegen habe, hole langsam auf. Viele Indikatoren würden in Richtung stärkeres Wachstum für das Jahr 2017 zeigen. Im Dezember habe die Europäische Zentralbank ihr Quantitative-Easing-Programm, allerdings auf einem geringeren Niveau erweitert. Der Markt gehe jedoch nicht davon aus, dass die EZB ihre Maßnahmen weiter zurückfahre, was in einem expansiven Umfeld die Zinsen in Europa hochtreiben und den stärkeren US-Dollar ausgleichen könnte.



Also wo sollten Anleger mit Blick auf Währungen nach Investments suchen? Unserer Analyse zufolge sind skandinavische Währungen, die eng mit der Europäischen Handelsblock verbunden sind, weiter deutlich unterbewertet: zwischen 15 und 20% im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen, so die Experten von Neuberger Berman. Schwedische Daten, zum Beispiel, seien in letzter Zeit viel stärker gewesen und die Kombination von stärkeren Daten und höherer Inflation könnte die Schwedische Krone steigen lassen. Die Experten würden glauben generell, dass die skandinavischen Länder andere G10-Staaten in diesem Jahr übertreffen würden.



In Bezug auf überbewertete Währungen zeigt unsere Analyse, dass der Schweizer Franken gegenüber anderen wichtigen Währungen deutlich überbewertet ist, so die Experten von Neuberger Berman. Die Schweizer Nationalbank verfolge eine negative Zinspolitik und sei aktiv an den Währungsmärkten, um eine Aufwertung des Frankens zu mildern. Dennoch, wenn die Zinsen weltweit steigen würden, werde der Schweizer Franken unter Druck geraten.



Abgesehen davon habe der Japanische Yen im vierten Quartal 2016 dramatisch verloren. Die Experten würden glauben, dass der Yen anfällig sei für eine Korrektur, vor allem, wenn die Märkte bei renditestarken Anlagen einige Turbulenzen erleben würden.



Rohstoffabhängige Währungen, wie der Australischen Dollar, der Neuseeland-Dollar und der Kanadische Dollar, könnten im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen eher unterdurchschnittlich abschneiden. Im Anschluss an die Popularität des Carry-Trade im zweiten Halbjahr 2016 seien diese Währungen aus Sicht der langfristigen Fundamentalen überbewertet. Sollte die Volatilität steigen, könne man erwarten, dass diese Währungen unter Druck geraten würden.



Schließlich habe China die Gewichtungen im Korb der Währungen verändert, um den Renminbi zu stabilisieren und das Gewicht des US-Dollars verringern. Darüber hinaus gebe es Hinweise auf aggressive Interventionen, um Kapitalabflüsse aus dem Land zu begrenzen. Anleger sollten die Situation in China genau beobachten, da die globalen Auswirkungen der Entwicklung Chinas und seiner Währung ganz erheblich sein könnten.



Es gibt Spielraum für weitere schrittweise US-Dollar-Aufwertung im Jahr 2017, wenn die Daten stark bleiben, so die Experten von Neuberger Berman abschließend. Eine kurzfristige Korrektur sei jedoch zu erwarten, da der Markt die Erfolgswahrscheinlichkeit der Politik der neuen Regierung bewerten wolle. Die Details müssen erst vorgestellt werden. Europäische Währungen bieten gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus einer längerfristigen Perspektive, wenn wir in eine expansive Phase eintreten. Politische Unsicherheit wird uns voraussichtlich noch eine Weile begleiten, so die Experten von Neuberger Berman. (16.01.2017/ac/a/m)







