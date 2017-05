SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 13,40 -4,22% (23.05.2017, 11:25)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (23.05.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research,senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Konzern habe am Freitagabend die Ausgabe von rund 72,9 Mio. neuen Aktien aufgrund des Aktienbezugs im Rahmen der Wahldividende für das Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben. Ferner seien am 22. Mai weitere Details zu der angekündigten Kapitalerhöhung veröffentlicht worden. Demnach würden 320,4 Mio. neue Aktien zu einem Bezugspreis von 10,80 CHF je Aktie ausgegeben (Bezugsverhältnis: 11 zu 2; d.h. für jeweils elf vorhandene Aktien könnten zwei neue Aktien erworben werden; erwarteter Nettoerlös inkl. Ausgabe neuer Aktien im Rahmen der Wahldividende: rund 4,1 Mrd. CHF). Die Bezugsrechte könnten voraussichtlich von heute bis zum 07.06. ausgeübt und vom 23.05. bis zum 02.06. gehandelt werden. Die Lieferung der neuen Aktien sei für den 08.06. vorgesehen.Nach Abschluss der Transaktion werde die harte Kernkapitalquote nach Basel III bei ausreichenden 13,4% (31.03.2017: 11,7%; zum Vergleich UBS Group: 14,1%) sowie die Leverage Ratio bei komfortablen 3,8% (31.03.2017: 3,3%; zum Vergleich UBS Group: 3,6%) liegen. Durch die endgültige Lösung der Kapitalthematik (letzte Kapitalerhöhung: Ende 2015) könne sich Credit Suisse jetzt vollständig auf die Umsetzung der Strategie fokussieren, die vor allem einen Ausbau der Vermögensverwaltung in Asien vorsehe. Wesentlicher Erfolgsfaktor werde das dortige Nettomittelaufkommen sein. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2018 auf 1,09 (alt: 1,16) CHF reduziert.Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:12,275 EUR -4,06% (23.05.2017, 11:14)