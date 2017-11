SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

16,97 CHF +3,86% (30.11.2017, 14:03)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (30.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Investorentag 2017 sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Ziele: Credit Suisse führe ein neues ROTE-Ziel von 10 bis 11% für 2019 und von 11 bis 12% für 2020 ein. Dies deute auf die voraussichtliche Erzielung eines kombinierten Reingewinns von CHF 9 bis 10 Mrd. in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 hin. Die aktuellen Zielvorgaben für 2018 würden bestätigt, mit Ausnahme der APAC-Region (Senkung von CHF 1,6 Mrd. auf CHF 0,85 Mrd.). Für 2019-2020 würden neue bereinigte Kostenziele des Konzerns in Höhe von CHF 16,5 bis 17,0 Mrd. eingeführt. Die Verlustschätzung für die Strategic Resolution Unit (SRU) werde für 2019 von USD 0,8 Mrd. auf USD 0,5 Mrd. gesenkt.Kapitalmanagement: Credit Suisse strebe eine CET1-Ratio von über 12,5% (bislang: über 13%) von 2018-2020 (13,2% in Q3 17) vor der Basel-III-Reform an (keine Auswirkungen für 2018 und 2019 erwartet). Dadurch dürften sich die RWA 2020 um CHF 45 bis 50 Mrd. erhöhen, gefolgt von einer weiteren RWA-Inflation. Nach der Reform würden keine CET1-Vorgaben mehr bereitgestellt. 50% des 2019 und 2020 erwirtschafteten Reingewinns würden ausgeschüttet, vor allem über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden.Venditti begrüße die Einführung eines ROTE-Ziels für den Konzern und werde die zugrunde liegenden Annahmen von Credit Suisse in Bezug auf die Art, wie die Ziele erreicht werden sollten, genauer unter die Lupe nehmen müssen. Seine Prognosen würden von einem ROTE von unter 10% ausgehen.Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:14,535 EUR +3,56% (30.11.2017, 13:54)