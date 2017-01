SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (04.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Unternehmensangaben zufolge (23.12.) habe sich Credit Suisse mit dem US-Justizministerium (DoJ) grundsätzlich auf einen Vergleich in Bezug auf potenzielle zivilrechtliche Ansprüche des DoJ wegen der Emission und Verbriefung von hypothekengedeckten Wertpapieren (RMBS) geeinigt. Derartige Transaktionen seien bis 2007 getätigt worden. Demnach habe sich das Finanzinstitut zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 2,48 Mrd. USD sowie 2,80 Mrd. USD an Erleichterungen für Verbraucher (Consumer Relief; gestreckt über mindestens fünf Jahre) verpflichtet. Über die bisherigen Rückstellungen hinaus rechne die Bank für das Q4/2016 durch die Geldstrafe mit einer Ergebnisbelastung von etwa 2,00 Mrd. USD (die bisherige Prognose des Analysten: 2,10 Mrd. CHF). Die Gesamtbelastung von 5,28 Mrd. USD liege zwar etwas über der Marktprognose, jedoch entfalle durch die grundsätzliche Einigung - vergleichbar zur Deutschen Bank - die wesentliche Unsicherheit mit Blick auf die ausstehen- den Rechtsstreitigkeiten.Rießelmann habe seine Ergebniserwartung für 2016 (EPS: -0,28 (alt: -0,42) CHF angehoben.Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:15,035 EUR +3,33% (04.01.2017, 11:22)